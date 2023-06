Per sabato 3 giugno attesi miglioramenti

Continua l’instabilità in Sicilia anche per la giornata di venerdì 2 giugno. La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca in serata e relative schiarite. Ed è ancora allerta gialla nell’isola.

Allerta gialla

L’avviso 23152 della protezione civile regionale riporta una nuova allerta gialla in tutte e nove le province siciliane. Vengono indicate precipitazioni: “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta l’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”.

Il quadro meteo

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature stabili

Nonostante l’instabilità sull’isola, le temperature non subiscono troppe variazioni e rimangono stazionarie. Valori massimi compresi tra i 19 ed i 25 gradi.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 19 ad Enna, 25 a Messina, 24 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà in prevalenza soleggiata, solo sulle Alpi potranno scoppiare dei temporali nel corso del pomeriggio. Clima caldo.

Centro: Piogge e temporali interesseranno i settori appenninici e il versante tirrenico specie dopo metà giornata. Più soleggiato invece altrove.

Sud: Tempo a tratti instabile lungo i rilievi appenninici, poi anche in Sicilia e Sardegna specie al pomeriggio. Soleggiato invece altrove.

Per sabato 3 giugno attesi miglioramenti

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di sabato 3 giugno garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a quasi calmo; Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Atmosfera instabile su gran parte delle regioni per cui la giornata trascorrerà con la possibilità di varie piogge e temporali sparsi.

Centro: Dopo una mattinata in gran parte stabile e soleggiata nel pomeriggio scoppieranno temporali diffusi su Appennini, Lazio e Toscana interna.

Sud: Dopo una mattinata in prevalenza stabile, nel pomeriggio scoppieranno dei temporali su Basilicata e Calabria. Temperature stazionarie.

Domenica 4 giugno

Nord: Perturbazione investe le nostre regioni. Tempo diffusamente instabile e spesso perturbato su gran parte dei settori. Temperature in calo.

Centro: In questa giornata piogge e temporali soprattutto le regioni adriatiche, nubi irregolari altrove ma con bassa probabilità di piogge.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporali in Sardegna. Clima caldo.