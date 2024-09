Ma rimane il caldo ed a Palermo sarà bollino giallo

Un incendio ha tenuto impegnati per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Gli incendi sono stati appiccati prima ad Altofonte e poi il rogo si è spostato a San Martino delle Scale.

Minaccia alle abitazioni e diffusione delle fiamme

Le fiamme hanno minacciato abitazioni e hanno attraversato le zone di Buttafuoco, Torrettella, Poggio San Francesco nella zona di Altofonte e poi nella zona del Torrente d’Inverno, poi Strasatto, e Strazzasiti fino alla statale Palermo Sciacca. Quella zona per tutta l’estate era rimasta indenne.

Devastazione causata dallo scirocco

Con lo scirocco gli incendiari hanno distrutto ettari di bosco e macchia mediterranea.

L’allarme del sindaco sui social

Al lanciare l’allarme era stata sui social il sindaco di Altofonte Angela De Luca. “L’incendio lambisce le case e lo scorrimento veloce – ha scritto il sindaco – Il corpo Forestale, il corpo dei vigili del fuoco e i volontari delle protezioni civili stanno cercando di rallentare un fronte fuoco di circa 3 chilometri”.

Risoluzione dell’emergenza

Primo cittadino che attorno alle quattro ha comunicato che le fiamme sono state domate. “La protezione civile del comune di Altofonte appena terminato di bonificare il territorio – ha scritto il sindaco – Grazie ai volontari sempre presenti, alla polizia municipale, corpo Forestale, carabinieri e vigili del fuoco”.

Piogge e temporali in arrivo

Intanto arriva la pioggia che spegne tutto. Piogge e temporali previsti in Sicilia ed è allerta gialla in tutta l’isola per venerdì 23 agosto. Lo si legge nell’avviso protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 24235.

Per oggi, dunque, le precipitazioni sono indicate “Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, specie sui settori centro-occidentali e sud-orientali e lungo i rilievi del resto dell’Isola, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.