La Sicilia è stretta nella morsa fra due fuochi, anzi fra fuoco e acqua che manca, fra caldo rovente, rischio incendi e crisi idrica. L Protezione civile regionale ha pubblicato un nuovo avviso, dopo gli altri degli ultimi giorni, per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte dell’8 settembre, quindi quella appena trascorsa, per le successive 24 ore, per tutta la giornata di oggi. A Palermo sono previsti un livello di allerta classificato come arancione (preallerta) e una temperatura massima percepita intorno ai 37 gradi. Insomma l’estate sull’Isola sembra proprio non volersene andare, ma forse siamo agli sgoccioli.

La crisi idrica

Intanto avanza la crisi idrica con nuove riduzioni nella distribuzione dell’acqua che riguardano il Nisseno, l’Ennese ma anche il palermitano e in particolare l’area di Gangi

Siciliacque informa che, come da indicazioni della Cabina di Regia per l’emergenza idrica e dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana, lunedì darà seguito all’ulteriore fase programmata di razionamento dei prelievi d’acqua dalla diga Ancipa, secondo le medesime modalità applicate nella fase precedente.

La riduzione sarà compensata in misura pari a circa il 50% dalle nuove risorse idriche provenienti dai pozzi del Nisseno e dell’Ennese, ripristinati dai rispettivi gestori d’ambito. La misura interesserà Acquaenna, Caltaqua, Consorzio di Bonifica 4 Cl, Consorzio Bonifica 6 En, Comune di Capizzi, Comune di Gangi e altri utenti minori.

Alla luce della programmazione già nota e nell’ambito delle rispettive competenze e responsabilità operative, spetterà a tali gestori fornire indicazioni a Siciliacque su come distribuire le riduzioni definite nei punti di consegna presenti sui vari territori.

Le previsione in tutta la Sicilia

Ecco le previsioni per domenica 8 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 4600 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Il meteo nel week end: da lunedì la svolta

La svolta dovrebbe arrivare lunedì. Tempo in prevalenza stabile e ampiamente soleggiato nel weekend con annuvolamenti alternati a schiarite, salvo locali temporali tra Etnese, Catanese interno e Ennese. Cambia lo scenario da lunedì a causa di una nuova circolazione sul Tirreno che apporterà un peggioramento del tempo con temporali e rovesci diffusi, localmente forti sul versante tirrenico.