“Le temperature del mese di agosto in Sicilia confermano che il 2024 è un anno caldo e l’aumento delle temperature sono la norma e non più un’anomalia temporanea. Questo andamento, da ormai 12 mesi consecutivi sopra la norma del periodo 2003-2022, aggrava gli effetti della scarsità delle piogge”. E’ quanto emerge dai dati del Servizio informativo agrometeorologico siciliano (Sias).

Le temperature ad agosto

“Il mese di agosto, se si esclude una breve parentesi associata a una circolazione depressionaria sul Tirreno intorno al giorno 20, è trascorso con la Sicilia posizionata quasi sempre in prossimità delle aree anticicloniche protese tra Maghreb e Mediterraneo centro-occidentale. L’assenza di masse d’aria calda in quota in discesa verso i bassi strati dell’atmosfera, hanno evitato picchi estremi di caldo, ma hanno permesso l’accumulo di umidità vicino al suolo, determinando anche una limitata dissipazione del calore nelle ore notturne. Notevoli l’afa e il conseguente disagio fisico, specie nelle ore serali. Gli effetti sulle statistiche sono stati vistosi: la temperatura media regionale mensile in base ai dati Sias è stimata pari a 26,5 °C, superiore di 1,4 °C rispetto alla norma del periodo 2003-2022.

L’agosto più caldo nel 2021

Tuttavia, non si è trattato dell’agosto più caldo delle serie storiche, che rimane quello registrato nel 2021, superiore di 0,6 °C a quello appena trascorso. Le temperature massime assolute sono state caratterizzate di nuovo, come nell’agosto 2023, dall’assenza di picchi estremi, specie sulla fascia tirrenica, dove sono mancati venti di caduta significativi. Sull’Isola la temperatura massima assoluta del mese di agosto sulla rete Sias, 43 °C, è stata registrata il giorno 4 dalla stazione Lentini (Siracusa). La media regionale delle massime assolute si colloca significativamente al di sotto dei valori record dell’agosto 2021, e lo stesso accade per la media delle medie delle massime. I valori delle minime risultano invece del tutto estremi: sia la media delle minime assolute che la media delle medie delle minime hanno fatto registrare valori mai riscontrati in passato, non solo sulle serie Sias, ma a prima vista anche sulle lunghe serie storiche. Palermo, con 24,3 °C, ha registrato il valore più elevato di media mensile delle minime della propria serie, superando il proprio record precedente di 24,0 °C dell’agosto 2021.

Il più basso valore di minima giornaliera, pari a 8,7 °C, è stato registrato dalla stazione Linguaglossa Etna Nord (CT) il giorno 1. Gli indici climatici rappresentano bene questo decorso particolare: le medie regionali degli indici SU35 e SU30 che riportano il numero di giorni dell’anno con temperature superiori rispettivamente a 35 °C e a 30 °C, hanno totalizzato a fine agosto valori molto elevati ma inferiori ai valori record del 2021 e del 2022.

