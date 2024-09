Un incendio è stato appiccato in un bar a Casteldaccia (Palermo). Le fiamme hanno danneggiato il locale al Posto Giusto in via Cavour. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri della compagnia di Bagheria che indagano. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’incendio sia doloso ma i tecnici del comando provinciale dei pompieri sono al lavoro per accertare le cause.

L’incendio all’Oviesse di Partinico

Un incendio la scorsa notte è stato appiccato davanti all’Oviesse di Partinico. Sono stati accatastati cartoni e rifiuti e sono stati bruciati nella stradina dell’ingresso laterale in via Perseveranza. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo che ha provocato danni alla parete dell’esercizio commerciale.

Indagini in corso

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate all’esterno dell’attività commerciale per provare a dare un volto a chi ha appiccato le fiamme.

Vasto incendio nella notte nel Palermitano, ettari di bosco in fiamme

Un incendio ha tenuto impegnati per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della protezione civile. Gli incendi sono stati appiccati prima ad Altofonte e poi il rogo si è spostato a San Martino delle Scale.

Minaccia alle abitazioni e diffusione delle fiamme

Le fiamme hanno minacciato abitazioni e hanno attraversato le zone di Buttafuoco, Torrettella, Poggio San Francesco nella zona di Altofonte e poi nella zona del Torrente d’Inverno, poi Strasatto, e Strazzasiti fino alla statale Palermo Sciacca. Quella zona per tutta l’estate era rimasta indenne.

Devastazione causata dallo scirocco

Con lo scirocco gli incendiari hanno distrutto ettari di bosco e macchia mediterranea.

L’allarme del sindaco sui social

Al lanciare l’allarme era stata sui social il sindaco di Altofonte Angela De Luca. “L’incendio lambisce le case e lo scorrimento veloce – ha scritto il sindaco – Il corpo Forestale, il corpo dei vigili del fuoco e i volontari delle protezioni civili stanno cercando di rallentare un fronte fuoco di circa 3 chilometri”.

