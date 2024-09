Ieri sera, intorno alle 21:30, un nuovo incendio ha interessato la zona di Contrada Monaco, nei pressi di via Maggiore Toselli, a Bagheria, una zona adiacente all’area spesso utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un’area di vegetazione incolta. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, è emerso che l’incendio è stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati da ignoti in via Peppino Impastato.

Intervento immediato di forze dell’ordine e volontari

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari: Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini. Sul posto sono intervenuti: i Carabinieri, l’Assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore, l’assessore al Decoro Urbano Francesco Gurrado ed il Consigliere comunale Domenico Barone, e, poco dopo, i vigili del Fuoco, allertati sia dall’amministrazione comunale che dai cittadini.

Danni contenuti

Fortunatamente limitati i danni, anche se resta forte la preoccupazione dei residenti. Non si registrano danni a persone o cose, se non il danneggiamento della vegetazione e il disagio provocato dalle esalazioni. Tuttavia, l’episodio desta grande preoccupazione per la recrudescenza di questi atti di inciviltà che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l’ambiente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e analizzando i video girati dai cittadini per identificare, ove possibile, i responsabili.

Appello alla collaborazione dei cittadini

L’Amministrazione Comunale condanna fermamente questi gesti irresponsabili e invita tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine segnalando eventuali sospetti. <<È fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte per tutelare il nostro territorio e garantire la sicurezza di tutti>> – dice l’assessore alla Protezione civile Emanuele Tornatore.

Pulizia straordinaria e interventi di prevenzione

Nei giorni scorsi Amb, l’azienda municipalizzata del comune di Bagheria guidata dal Presidente Vito Matranga, che si occupa della gestione dei rifiuti in città ha avviato un’operazione di pulizia straordinaria nella zona di Contrada Monaco e da oggi parte un nuovo servizio di pulizia del verde e scerbamento dell’area pubblica, sempre in Contra Monaco disposto dall’assessorato al Decoro.

Misure per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Anche a seguito delle segnalazioni relative all’abbandono indiscriminato di rifiuti e ai conseguenti roghi illeciti, l’amministrazione sta mettendo in campo diverse azioni, tra queste ha chiesto ad AMB di intensificare i servizi di raccolta e pulizia straordinaria, oltre quella ordinaria, predisponendo un intervento mirato a ripristinare le condizioni igienico-sanitarie della zona e la squadra del Verde pubblico è operativo in queste ore.

