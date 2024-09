Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la Timpa di Acireale, nella zona di Santa Maria delle Grazie, tenendo impegnati i Vigili del Fuoco per tutta la notte. Le fiamme, divampate ieri pomeriggio, hanno interessato una vasta area di macchia mediterranea e vegetazione, minacciando anche alcune abitazioni isolate.

Intervento massiccio per domare le fiamme

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai Distaccamenti di Acireale, Riposto, Linguaglossa e Vizzini. A supportare le operazioni di spegnimento, anche alcune autobotti di rincalzo inviate dalla sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Vento forte ostacola le operazioni di spegnimento

A rendere particolarmente impegnativo il lavoro dei Vigili del Fuoco è stato il forte vento che ha soffiato sulla zona, alimentando le fiamme e rendendole imprevedibili. Nonostante le difficoltà, i pompieri hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per domare l’incendio.

Incendio domato all’alba: residenti possono rientrare nelle loro case

Dopo diverse ore di intenso lavoro, le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite a circoscrivere e spegnere completamente l’incendio. Le operazioni si sono concluse alle prime luci dell’alba, consentendo ai residenti della zona di fare rientro nelle loro abitazioni in totale sicurezza.

Sparano fuochi d’artificio e scoppia incendio di rifiuti, paura nella notte a Bagheria

Un nuovo incendio ha interessato la zona di Contrada Monaco, nei pressi di via Maggiore Toselli, a Bagheria, una zona adiacente all’area spesso utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un’area di vegetazione incolta. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, è emerso che l’incendio è stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati da ignoti in via Peppino Impastato.

Intervento immediato di forze dell’ordine e volontari

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari: Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini. Sul posto sono intervenuti: i Carabinieri, l’Assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore, l’assessore al Decoro Urbano Francesco Gurrado ed il Consigliere comunale Domenico Barone, e, poco dopo, i vigili del Fuoco, allertati sia dall’amministrazione comunale che dai cittadini.

Danni contenuti

Fortunatamente limitati i danni, anche se resta forte la preoccupazione dei residenti. Non si registrano danni a persone o cose, se non il danneggiamento della vegetazione e il disagio provocato dalle esalazioni. Tuttavia, l’episodio desta grande preoccupazione per la recrudescenza di questi atti di inciviltà che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l’ambiente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e analizzando i video girati dai cittadini per identificare, ove possibile, i responsabili

