Un incendio è divampato nella zona di via Piersanti Mattarella a Palermo dove ci sono alcune grotte di tufo utilizzate da senza casa. L’ipotesi che le fiamme siano state appiccate per fare andare via alcuni clochard che qui avevano trovato rifugio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e chiuso la strada nella zona del sottopasso e ponte di Villa Trabia. Sono in corso indagini per accertare le cause delle fiamme che hanno sollevato in zona una coltre di fumo nero.

L’incendio a Bagheria

Ieri sera, intorno alle 21:30, un nuovo incendio ha interessato la zona di Contrada Monaco, nei pressi di via Maggiore Toselli, a Bagheria, una zona adiacente all’area spesso utilizzata per lo smaltimento abusivo di rifiuti. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate su un’area di vegetazione incolta. Dalle testimonianze video e dalle prime verifiche di chi è intervenuto sul posto, è emerso che l’incendio è stato causato da giochi pirotecnici illegali lanciati da ignoti in via Peppino Impastato.

Intervento immediato di forze dell’ordine e volontari

Pronto l’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari: Grazie alla tempestiva segnalazione dei cittadini. Sul posto sono intervenuti: i Carabinieri, l’Assessore alla Protezione Civile Emanuele Tornatore, l’assessore al Decoro Urbano Francesco Gurrado ed il Consigliere comunale Domenico Barone, e, poco dopo, i vigili del Fuoco, allertati sia dall’amministrazione comunale che dai cittadini.

Danni contenuti

Fortunatamente limitati i danni, anche se resta forte la preoccupazione dei residenti. Non si registrano danni a persone o cose, se non il danneggiamento della vegetazione e il disagio provocato dalle esalazioni. Tuttavia, l’episodio desta grande preoccupazione per la recrudescenza di questi atti di inciviltà che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e l’ambiente.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine visioneranno le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona e analizzando i video girati dai cittadini per identificare, ove possibile, i responsabili.

Rini: “Incidente annunciato”

“Quello di Villa Trabia è un incidente purtroppo ampiamente annunciato, da mesi chiedo all’amministrazione comunale di intervenire per offrire una sistemazione idonea e più dignitosa ai senza tetto, ripristinando al contempo il decoro e la riqualificazione di Villa Trabia che è uno dei polmoni verdi della nostra città. Ringraziamo i Vigili del fuoco per aver evitato il peggio e torniamo a chiedere provvedimenti a tutela della sicurezza dei clochard, di tutti i cittadini che giornalmente frequentano la Villa e degli studenti delle scuole limitrofe. Come Fratelli d’Italia, ci faremo promotori con l’amministrazione attiva, di iniziative per assicurare il decoro e la sicurezza” Questo quando dichiara il consigliere e segretario cittadino di Fratelli d’Italia, Antonio Rini.

