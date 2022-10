Atteso peggioramento per domani 13 ottobre, allerta estesa

Piogge, temporali, forti venti ed è allerta gialla in Sicilia per il maltempo. Ancora una volta. Lo indica l’avviso 22285 della protezione civile regionale sul rischio meteo-idrogeologico e idraulico inoltrato questo pomeriggio e valido dalle 16 odierne fino alle 24 di giovedì 13 ottobre.

Primi disagi previsti oggi ma nelle prossime ore è previsto un peggioramento che dovrebbe interessare tutta l’isola ed estendere alle 9 province siciliane l’allerta gialla per la giornata di domani 13 ottobre.

Oggi allerta gialla in due province

Le condizioni di maltempo si estendono a tutta l’isola ma i maggiori disagi per il resto della giornata odierna riguardano due province, Trapani ed Agrigento.

Le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale”.

Mentre nelle isole Eolie “Cielo inizialmente poco nuvoloso, con nubi alte e stratificate in aumento dalla sera”.

Allerta gialla estesa in tutta la Sicilia per il 13 ottobre

Instabilità e maltempo dovute soprattutto alle precipitazioni. Queste sono indicate in peggioramento per il 13 ottobre. “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati localmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche”.

Il peggioramento interessa anche i venti: localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale.

Mari: tendente a molto mosso il Tirreno meridionale e dalla serata lo Ionio.

Rischio idraulico in quattro province

C’è anche il rischio idraulico, sempre da allerta gialla, in cinque province: Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

Condizioni meteo avverse nell’isola

Inoltre si legge nella nota della protezione civile regionale che l’isola avrà Condizioni meteo avverse. “Dalle prime ore di domani, giovedì 13 ottobre 2022, e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Allerta arancione in Calabria

Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia porterà nelle prossime ore piogge e temporali soprattutto sulle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso un’allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, oltre che sulla Sicilia anche su, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Puglia. Alla luce dei fenomeni previsti, il dipartimento ha valutato una allerta arancione per i settori tirrenici settentrionali della Calabria, mentre l’allerta è gialla per Campania, Molise, Basilicata, Puglia Sardegna, sul restante territorio della Calabria e sul versante costiero meridionale del Lazio. Oltre che sulla Sicilia.