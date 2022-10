Inagibile l’immobile di via Ruggero Settimo a Castelvetrano

È stata evacuata a Castelvetrano, nel Trapanese, una palazzina situata in via Ruggero Settimo che i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile dopo avere riscontrato problemi di staticità. Condizione che sarebbe stata causata da un cedimento interno sopraggiunto a seguito della forte ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sul comune castelvetranese e in altre zone della provincia di Trapani. Le famiglie residenti troveranno al momento ospitalità presso alcuni familiari.

Le misure di sicurezza

Come misura di sicurezza l’area prospiciente l’edificio è stata transennata e interdetta dalla polizia municipale. Il sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità naturale alla Regione Siciliana. La bomba d’acqua caduta ieri sera fa seguito a quella dello scorso 30 settembre che aveva generato allagamenti e disagi, con gravi danni ad autovetture e locali a piano terra, tornando a mettere in evidenza la vulnerabilità idrogeologica del territorio. Situazioni che si sono ripetute oggi.

Gravi danni a reti idriche e fognarie

Numerosi tratti delle reti idrica e fognaria hanno subito gravi danni. È in corso da parte degli uffici una ricognizione delle situazioni più critiche per le quali il Comune valuterà eventuali interventi di somma urgenza, fermo restando che il sindaco Alfano ritiene indispensabile “un sostegno progettuale e finanziario da parte del dipartimento della protezione civile regionale”.

A Trapani scuole, ville e cimitero chiusi

Danni e disagi anche a Trapani dove si sono verificati ancora allagamenti in buona parte della città dopo il temporale che si è abbattuto tra ieri sera e questa notte. Il sindaco Giacomo Tranchida ha disposto con propria ordinanza per questa mattina la chiusura di tutte le scuole, del cimitero, delle ville, dei giardini e degli impianti sportivi. Ogni futura decisione dipenderà dalle condizioni climatiche delle prossime ore, in attesa dei nuovi bollettini della protezione civile. La città però è tornata nel caos totale, nuovi danni a case e negozi.

Il quarto allagamento in poche settimane

Da quando è cominciata la stagione autunnale con queste prime piogge un po’ più abbandonanti è già la quarta volta che Trapani patisce questi allagamenti. Le situazioni più critiche tra le vie Mazzini, Marconi, Alcamo, Marsala, Serisso, Vespri e Virgilio. In molti casi ci sono segnalazioni di scantinati, garage, abitazioni e negozi invasi dall’acqua. Ancora un volta la situazione appare non governabile.