Protagonista della vicenda Vincenzo Calcara

Il giudice monocratico di Palermo, Maria Ciringione, ha condannato l’ex collaboratore di giustizia Vincenzo Calcara (sottoposto fino al 1998 al programma di protezione) a 700 euro di multa per diffamazione nei confronti dell’ex sindaco Dc di Castelvetrano, Antonino Vaccarino.

A quest’ultimo il giudice ha riconosciuto una risarcimento danni di 1.500 euro. Calcara è stato condannato per uno dei due casi contestati, e cioè alcune frasi scritte, il 18 dicembre 2010 su facebook, mentre per le dichiarazioni rilasciate al giornalista Gianfranco Criscenti (che è stato assolto) e riportate in un articolo pubblicato dal Giornale di Sicilia il 23 dicembre 2010, è stato scagionato dall’accusa. Calcara è stato difeso dall’avvocato marsalese Antonio Consentino.