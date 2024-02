Condizioni meteo avverse per mercoledì 28 febbraio

La tregua dal maltempo che aveva colpito la Sicilia lo scorso fine settimana sembra già essere passata. È infatti previsto per le prossime ore un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e venti di burrasca e conseguente allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola.

Allerta gialla

Per la giornata di mercoledì 28 febbraio, dunque, tutte le province siciliane sono interessate dall’allerta gialla con possibili disagi ovunque.

L’avviso della protezione civile

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 24058 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati”.

Mari e venti

Queste invece le indicazioni su mari e venti: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati il Tirreno meridionale e lo Ionio. Forti sud-orientali, con rinforzi di burrasca o burrasca forte

Condizioni meteo avverse

Dalle prime ore di domani, 28 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Sia per quanto riguarda i valori notturni (tra i 6 ed i 13 gradi) che per quelli massimi compresi tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 13 a Trapani.

Il quadro meteo

Il quadro meteo per mercoledì prevede tempo di nuovo in peggioramento. La giornata trascorrerà con una mattinata con dei rovesci sui settori occidentali, ma nel corso del pomeriggio il tempo peggiorerà ulteriormente con l’arrivo anche di temporali su molte zone.

La circolazione depressionaria dovrebbe allentare la presa favorendo un miglioramento serale.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata.

Venti tesi dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.