Piogge, abbassamento delle temperature, insomma, un “ritorno” dell’inverno con maltempo diffuso. Netto peggioramento delle condizioni meteo porta l’allerta gialla in Sicilia per la giornata di martedì 20 febbraio.

L’avviso della protezione civile

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 24050 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido fino alla mezzanotte del 20 febbraio.

Allerta gialla in tutta la Sicilia

Tutte e nove le province della Sicilia sono interessate dall’allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale. Indicate piogge e temporali ovunque con possibili disagi.

Precipitazioni e venti forti

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.

I venti invece, sono tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Sicilia occidentale. Molto mosso, invece, lo Stretto di Sicilia.

Il quadro meteo, temperature in ribasso

Le previsioni meteo nell’isola prevedono un calo di pressione. La giornata vedrà condizioni di tempo spesso instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali su gran parte delle province. Soltanto in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni; temperature massime in aumento fino a 17 gradi, minime stabili e quindi un po’ più basse di quelle registrate in questi giorni in cui c’è stata una sorta di “primavera”.

Nello specifico sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale molto mosso.

Le previsioni per mercoledì

Anche per mercoledì 21 febbraio sono previste infiltrazioni umide che determinano ancora molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso. Tuttavia senza fenomeni degni di nota. Ma si tratta chiaramente di una situazione in progresso e soggetta a variazioni.

Sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.