Massime previste tra 11 e 18 gradi

Torna l’alta pressione ed il maltempo è già agli sgoccioli in gran parte della Sicilia. Queste le previsioni meteo per la giornata di lunedì 12 febbraio con ampi rasserenamenti e temperature stabili comprese tra gli 11 ed i 18 gradi.

Sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra 11 e 18 gradi.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 11 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo 14 a Ragusa, 18 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino, residue precipitazioni su Veneto, Romagna e Friuli Venezia Giulia, con ultime nevicate sulle vette alpine. Sul resto dei settori avremo un maggiore soleggiamento. Con il passare delle ore il tempo migliora sensibilmente anche sui settori orientali; aumentano le nubi su Liguria e Piemonte, ma senza fenomeni associati. Soffiano nel contempo forti venti di Libeccio.

Centro e Sicilia. Il ciclone Pulcinella si allontana verso i Balcani: in mattinata avremo ancora condizioni di tempo spesso instabile e piovoso sui settori adriatici, mentre sul versante tirrenico e sulla Sardegna il sole sarà maggiormente presente. Soffiano forti venti di Maestrale e Ponente. Nel corso del pomeriggio e in serata, residua instabilità tra Abruzzo e Molise, poi anche sulla Toscana.

Sud e Sicilia. Nel suo incedere verso i Balcani il ciclone Pulcinella condiziona il tempo su gran parte dei settori peninsulari nel corso di questa giornata: piogge battenti su Campania e Calabria, anche con possibili temporali. Sul resto delle regioni il tempo sarà più asciutto e talvolta anche soleggiato. Soffiano forti venti di ponente e Maestrale. Sulla Sicilia, bel tempo.

Martedì 13 febbraio, torna l’instabilità

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio di martedì 13 febbraio.

Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo temporanei e innocui annuvolamenti più compatti. Le temperature sono previste in aumento di giorno con clima piacevole, in diminuzione la notte. Venti dai quadranti settentrionali.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni torna un campo di alta pressione per cui la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso al mattino e in prevalenza sereno nel pomeriggio. Le temperature sono previste in deciso aumento di giorno con clima piacevolmente primaverile. I venti soffieranno da nord.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni risentono ancora dell’influenza del vortice Pulcinella, ma in maniera modesta. In questa giornata dopo una mattinata che trascorrerà con un tempo asciutto e un cielo a tratti molto nuvoloso, nel pomeriggio si potranno verificare delle precipitazioni a carattere irregolare alternate a schiarite soleggiate. Il tempo sarà più soleggiato in Sicilia.