Per martedì 20 febbraio è atteso un peggioramento

Cieli coperti con possibili pioggerelle ma temperature in aumento. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 19 febbraio.

Infiltrazioni umide raggiungono, infatti, l’isola determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli occidentali in attenuazione.

Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature in aumento

Aumentano le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 15 ed i 21 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 20 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 17 a Palermo, 17 a Ragusa, 21 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una modesta perturbazione atlantica attraversa le nostre regioni pertanto in questa giornata avremo condizioni di cielo in gran parte coperto, soprattutto al Nordest. Sono attese delle deboli precipitazioni. Maggiori schiarite interesseranno i settori occidentali. Venti deboli variabili. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni se non locali diminuzioni al Nordest.

Centro e Sicilia. Le nostre regioni vengono attraversate da una modesta perturbazione per cui in questa giornata il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto al mattino, mentre nel corso del pomeriggio arriveranno anche delle precipitazioni, più concentrate sui settori adriatici. Nubi irregolari sulla Sardegna. Venti deboli variabili. Temperature in contenuta diminuzione.

Sud e Sicilia. La pressione cede sulle nostre regioni per l’arrivo di una circolazione depressionaria. La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto, ma non ci saranno precipitazioni fino al pomeriggio, poi, entro sera peggiorerà in Puglia e Campania con piogge, in nottata anche in Basilicata. Temperature che non subiranno grosse variazioni.

Martedì 20 febbraio, atteso peggioramento

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Sicilia determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Su litorale tirrenico e sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Pressione che torna lentamente ad aumentare. Al mattino, residui rovesci sui settori pianeggianti orientali e poi sulle Alpi; possibili foschie o nebbie sulle pianure orientali. A seguire, tempo più stabile. Al Nordovest, bel tempo prevalente, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e temperature assai miti per il periodo. Venti settentrionali, mari generalmente mossi, localmente molto mossi.

Centro e Sardegna. In questa giornata il tempo si manterrà piuttosto stabile su tutte le regioni. Al mattino, molto nuvoloso su Toscana, Lazio, e settori adriatici. Sulla Sardegna, cielo poco nuvoloso. Dopo metà giornata il sole tornerà a splendere sulla maggior parte delle regioni: irrompono venti dai quadranti settentrionali. Possibili isolati rovesci sulla Sardegna meridionale. Mari mossi.

Sud e Sicilia. Un ciclone condiziona il tempo sulle regioni. Cielo spesso coperto al mattino, con rovesci su Puglia, Basilicata e Calabria; tempo spesso instabile anche sulla Sicilia. Dopo metà giornata, tempo che migliora su Puglia e Basilicata mentre dei rovesci anche di forte intensità potranno colpire la Sicilia e anche la Calabria ionica. Venti forti dai quadranti settentrionali.