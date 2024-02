Temperature in flessione e condizioni avverse

Temporali, venti di burrasca, mari mossi. Il maltempo si intensifica ed arriva anche l’allerta arancione in sette province della Sicilia. Questo in estrema sintesi il quadro meteo previsto per la giornata di domenica 25 febbraio.

Allerta arancione in sette province e condizioni meteo avverse

L’avviso 24055 della protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico indica anche condizioni meteo avverse. Si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche di carattere rovescio o temporale, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono forti venti di burrasca dai quadranti settentrionali. Mareggiate lungo le coste esposte.

Sono sette le città interessate dall’allerta arancione. Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Gialla a Trapani ed Agrigento.

Precipitazioni

Sono previste precipitazioni Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centroorientale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Mari e venti

Molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali, agitato lo Stretto di Sicilia. I venti da forti a burrasca nord-occidentali.

Il quadro meteo

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di schiarite dalla sera. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in attenuazione. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a molto mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a agitato.

Temperature in flessione

In leggero calo le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 7 ed 16 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 16 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Temporanea tregua dalle piogge per cui in questa giornata il tempo sarà in gran parte soleggiato e il cielo poco o parzialmente nuvoloso. Da segnalare soltanto nevicate deboli mattutine sulle Alpi centrali. Nel corso del pomeriggio il tempo è destinato nuovamente a peggiorare al Nordovest con l’arrivo di nubi e piogge perlopiù modeste. Temperature grossomodo stazionarie.

Centro e Sardegna. Tempo decisamente più stabile in questa giornata, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Soltanto sul Molise e sull’Abruzzo meridionale la nuvolosità presente potrebbe dar luogo a locali deboli precipitazioni. Venti deboli da direzioni diverse, temperature che non subiranno sostanziali variazioni. Mari mossi.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse ovunque. Le piogge potrebbero presentarsi sotto forma di temporale o nubifragi su Sicilia e Calabria. Dal pomeriggio tenderà a migliorare in Campania. Temperature in diminuzione, venti moderati. Mari molto mossi.

Lunedì 26 febbraio

L’alta pressione garantisce tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo annuvolamenti pomeridiani in parziale diradamento dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Un vortice ciclonico proveniente dalla Francia aggredisce le regioni settentrionali; tempo compromesso fin dal primo mattino al Nordovest, con forti piogge soprattutto sulla Liguria e rischio nubifragi. Con il passare delle ore il maltempo interesserà anche il resto dei settori. Attese copiose nevicate sulle Alpi fino a 7-800 metri di quota. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Perturbazione in transito. Molte nubi sui settori tirrenici fin dal mattino, con piogge sula Toscana e sulla Sardegna; con il passare delle ore i fenomeni diverranno via via più presenti su tutte le regioni, insistendo in modo particolare sulla Toscana, dove sono attesi anche dei nubifragi specie sulle zone di confine con la Liguria. Neve in Appennino a 1500 metri di quota.

Sud e Sicilia. Pressione in calo. Al mattino, isolati rovesci sul Salento, poi sui rilievi calabresi e sulla Sicilia occidentale. Con il passare delle ore il tempo su questi settori migliorerà sensibilmente, mentre sulla Campania avremo un generale aumento della nuvolosità, preludio all’arrivo di piogge a tratti intense, più probabili a parti dal pomeriggio. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.