Per la giornata di lunedì 5 giugno

Nuova allerta gialla in Sicilia. Piogge e venti forti sono indicati nell’avviso della protezione civile regionale 23155. Possibili disagi, quindi per la giornata di lunedì 5 giugno.

Dopo una giornata di pausa, quindi, nuova allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola confermando un inizio di giugno all’insegna della instabilità meteo. Le previsioni anche nei prossimi giorni non indicano un miglioramento delle condizioni meteo e vedono protagoniste ancora precipitazioni ed instabilità.

Precipitazioni, mari e venti, allerta gialla

Questo il contenuto della nota con le previsioni relative alla giornata di lunedì 5 giugno.

Precipitazioni: Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Mari: Tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Venti: Tendenti a localmente forti orientali sulla Sicilia meridionale.

Temperature, invece, in lieve diminuzione.

Temperature comprese tra i 16 ed i 23 gradi. Previsti 22 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 22 a Catania, 16 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 19 a Ragusa, 20 a Siracusa, 21 a Trapani.

Il quadro meteo

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Asciutto in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.