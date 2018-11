Dopo la delibera della Giunta regionale che ha individuato nei giorni scorsi i nuovi direttori generali, prosegue l’iter per il rinnovo del management delle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane.

L’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che contiene l’elenco dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di direttore sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie e ospedaliere.

Complessivamente sono 226 gli aspiranti selezionati, 141 per il ruolo di direttore sanitario e 85 per quello di direttore amministrativo.

Come previsto dalla legge, spetterà ai direttori generali di ciascuna Azienda individuare le figure apicali da destinare alle rispettive direzioni. Come avvenuto per i manager si rispetta la riforma Lorenzin alla sua prima applicazione e la Sicilia è la seconda Regione ad applicare pedissequamente, anzi con elementi ancor più stringenti, le nuove disposizioni.

I manager dovranno preòlevare i loro collaboratori diretti, adesso, solo ed esclusivamente dagli elenchi degli aventi titolo

