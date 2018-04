Stop agli emendamenti. Sono scaduti alle 16 di oggi i termini per la presentazione delle proposte di modifica al disegnio di legge Finanziaria e al bilancio della Regione siciliana nella prima fase, quella dell’analisi da parte dela Commisisone bilancio e delle commissioni di merito. Sono diverse centinaia le proposte di modifica giunte dai deputati e che adesso dovranno essere istruite dagli uffici.

Per questo inizieranno solo dopodomani, mercoledì 18 (e non domani martedì 17), i lavori della commissione Bilancio dell’Ars. I 13 deputati che compongono la Commissione dovranno entrare nel vivo della manovra ed affrontare i tanti nodi che vi sono contenuti.

Il presidente Riccardo Savona ha convocato la commissione ogni giorno alle 10 del mattino ed alle 16 del pomeriggio fino a venerdì con l’obiettivo di approvare la legge di stabilità nei tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo anche se il percorso non sarà semplice e i lavori non certo spediti.

La manovra si poresenta già decurtata degli articoli stralciati per decisione dell’Ufficio di Presidenza che ha fatto confluire in un ‘collegato’ alla Finanzia che sarà analizzato a maggio, tutte le riforme che presentano elementi di appronfondimento e discussione dialettica fra le parti a cominciare dalla nascita della Grande Irfis che dovrebbe accorpare anche Ircac e Crias. Stralciati tutti questi elementi si spera di poter procedere con maggiore celerità per giungere all’approvazione di bilancioe finanziaria ma la battaglia non sarà semplice comunque visti i numeri risuiati e spesso insufficienti su cui può contare la maggioranza.

In aula i documenti contabili e finanziari arriveranno la prossima settimana, e in quella occasione dovrà essere dato un nuovo termine per gli emendamenti d’aula. Tutto dovrà essere approvato entro lunedì 30 aprile, quando scadrà l’esercizio provvisorio.

Intanto oggi piovono anche nomine di commissari straordinari fatti dal governod ella regione (leggi qui)