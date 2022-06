Intravaia "Regione al fianco del territorio"

Circa 20 milioni di euro dalla Regione per alcune delle opere fondamentali finanziate nella provincia di Palermo. Strade, impianti idrici, restauri, ristrutturazione e molto altro per riqualificare e rilanciare diverse opere sparse nel territorio del Palermitano.

“La Regione sempre a fianco del territorio con l’impiego di risorse nei settori-chiave per la vita dei cittadini”, è il commento del presidente del Consiglio comunale di Monreale ed esponente di Diventerà Bellissima, Marco Intravaia che fornisce il dettaglio degli interventi.

Gli interventi finanziati

Da Monreale ad Aliminusa, da Montemaggiore Belsito a Santa Cristina Gela, sono quasi una ventina gli interventi interessati dai fondi della Regione. A Monreale: 600 mila euro per il Centro Spirituale Immacolata di Poggio San Francesco; 300 mila euro per la riqualificazione della chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù; quasi tre milioni di euro per la ristrutturazione la riqualificazione del complesso Casa del Sorriso. Polizzi Generosa: per il restauro della chiesa Santa Maria di Gesù 865 mila euro. Comune di Prizzi: riqualificazione strade urbane 573 mila euro. Comune di Trabia: 959 mila euro per riqualificazione Piazza Lanza. Comune di Santa Cristina Gela: per manutenzione strade 300 mila euro. Castellana Sicula: per riqualificazione urbana 621 mila euro.

Misilmeri: per intervento stradale 310 mila euro e quasi cinque milioni di euro per nuovo impianto di regimentazione idraulica in contrada Piano Stoppa. Giardinello: riqualificazione centro abitato oltre un milione di euro. Altofonte: per manutenzione straordinaria via Vittorio Emanuele 860 mila euro. San Mauro Castelverde: riqualificazione centro storico 945 mila euro. Cinisi: riqualificazione piazza Orlando 100 mila euro. Balestrate: per completamento accesso al porto un milione 150 mila euro. Aliminusa: per ampliamento cimitero 950 mila euro. Comune Montemaggiore: ampliamento cimitero comunale 990 mila euro. Geraci siculo: per polo sportivo un milione e 500 mila euro.

“Questo – ha continuato Intravaia – è il Governo della concretezza. Fatti e non parole per riqualificare e rilanciare i nostri territori. Un ringraziamento al presidente della Regione Nello Musumeci per la sua opera instancabile accanto ai cittadini siciliani”.