La pioggia prevista è arrivata. Anche abbondante nella Sicilia occidentale. Forti temporali si sono abbattuti nel trapanese, nell’agrigentino e nel palermitano.

A Palermo. Lampi, tuoni e pioggia hanno svegliato il capoluogo siciliano che inevitabilmente ha accusato gli storici problemi di congestione al traffico automobilistico.

Dalle prime ore del mattino la coda del ciclone atlantico, che ha investito dall’ingresso dell’autunno prima il Nord Italia e adesso il basso Tirreno, ha fatto registrare sul capoluogo siciliano una fitta pioggia.

L’avvio dell’anno scolastico e della ripresa dopo le vacanze estive ha fatto andare in tilt il traffico in città. Rallentamenti si sono registrati su tutto l’asse di viale Regione Siciliana che taglia longitudinalmente il capoluogo. Auto in coda dal ponte Corleone a corso Calatafimi, ma anche in via Leonardo da Vinci e via Libertà. La colonna sonora è quella di clacson e auto che hanno cercato di svincolarsi dal traffico per tutto l’inizio dalla mattinata. Non si registrano fortunatamente al momento incidenti o danni, ma per i palermitani è stato un primo assaggio di una mattinata d’autunno.