Pioggia di soldi su Termini Imerese per l’ex Fiat o ex Blutec. Via libera dalla giunta regionale alla proposta di Accordo di programma per la riconversione e riqualificazione dell’area di crisi industriale del polo proprio di Termini Imerese.

Proprio oggi, coincidenza vuole, sia stato approvato dall’Autorità portuale anche il bando di gara per la riqualificazione del porto dell’area che è una infrastruttura fondamentale anche per gli insediamenti produttivi ed industriali

Accordo da stipulare

L’accordo da stipulare tra Regione Siciliana, ministero delle Imprese e del made in Italy, Anpal e Comune (e con il supporto tecnico di Invitalia) prevede 105 milioni da investire nell’area di crisi complessa di Termini Imerese. Le risorse provengono dalla Regione per 40,013 milioni di euro a valere sui fondi Poc e per 30 milioni di euro dalla legge regionale di stabilità, mentre 35 milioni di euro sono stanziati dal Mimit.

Obiettivo nuovi investimenti

L’Accordo che si andrà a siglare ha l’obiettivo di attrarre nuovi investimenti produttivi in grado di assicurare la salvaguardia della presenza industriale e dell’occupazione nella situazione di crisi del Polo di Termini Imerese e della relativa area territoriale di crisi complessa.

Gli interventi saranno finalizzati a mantenere la vocazione produttiva del territorio e a stimolare la realizzazione di nuovi investimenti. Verranno privilegiate le iniziative imprenditoriali che siano in grado di determinare un ritorno significativo in termini di prospettive di mercato e di reimpiego dei lavoratori interessati dalla crisi. Previste anche l’individuazione di misure a favore dei lavoratori Blutec SpA, per il contrasto della povertà e dell’esclusione sociale e per il reinserimento occupazionale e per l’autoimprenditorialità.

Il commento dell’assessore alle Attività produttive

“Con l’approvazione dell’Accordo e la conferma delle risorse per l’area di Termini – dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – ci presenteremo il prossimo 4 aprile al Mimit per partecipare al tavolo di crisi con le carte in regola. Grazie a questo ulteriore atto i commissari straordinari Blutec potranno emanare il bando per l’assegnazione dell’area ex Fiat, forti anche di un significativo pacchetto di risorse finanziarie”.

Like this: Like Loading...