Pioggia di milioni sull’Etna Valley e in particolare vincolati al rilancio della STMicroelectronics. Dopo una fase di crisi il rilancio partirà proprio dalla Sicilia e vi parteciperà anche la Regione con specifici fondi dedicati prelevati dalle risorse chiamate Step destinate alle Piattaforme per le tecnologie strategiche per l’Europa.

“La Regione Siciliana contribuirà con 300 milioni di euro al contratto di sviluppo per il rilancio dello stabilimento STMicroelectronics” conferma il presidente della Regione Renato Schifani dopo l’approvazione in giunta della delibera che prevede l’utilizzo proprio di una parte di quelle risorse che adesso vengono dirottate alla realizzazione dell’investimento considerato strategico nello stabilimento di componentistica di Catania.

La Sicilia parte dell’accordo

L’intervento siciliano è solo una piccola parte di un più ampio investimento complessivo “Abbiamo fortemente voluto essere parte dell’accordo tra l’impresa e il ministero – sottolinea Schifani – perché intendiamo svolgere un ruolo attivo in questo importante progetto che prevede l’impiego di 4,25 miliardi di euro nel territorio siciliano e la nascita di circa 3 mila posti di lavoro di cui 1240 identificati come qualificati e competenti. Si tratta, inoltre, di un impegno strategico, come pure riconosciuto dall’Unione europea, per l’importanza che i microchip hanno nell’economia mondiale”.

I fondi deliberati con documento approvato in giunta regionale

La delibera approvata dal governo regionale attiva i processi per il trasferimento delle risorse regionali alla società. L’investimento pubblico globale, tra risorse ministeriali e regionali, sarà pari a 2 miliardi e 63 milioni di euro. Per quanto riguarda la sola Regione Siciliana, viene stimato un valore aggiunto di circa 895 milioni di euro e un impatto occupazionale di circa 8623 unità lavorative annue.

Domani la firma degli accordi al Ministero

Per domani è prevista al Mimit la firma dell’accordo alla presenza del Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Per la Regione Siciliana saranno presenti, su delega del presidente, l’assessore dell’Economia Alessandro Dagnino e l’assessore delle Attività produttive Edy Tamajo.