Piovono candidati sindaco a Palermo. Sono almeno cinque ma potrebbero arrivare fino ad otto solo nel centrodestra.

La proliferazione dei candidati

Cinque candidati a sindaco di Palermo solo nel centrodestra sono già sul piatto. Si presenteranno ciascuno con la propria indicazione i partiti al vertice di maggioranza convocato per venerdì prossimo. Anche Diventerà Bellissima, il Movimento del presidente Nello Musumeci ha il suo candidato. E’ Alessandro Aricò capogruppo all’Ars, indicato ieri sera dalla direzione del Movimento.

I candidati in campo

Venerdì sul tavolo ci saranno, dunque, Alessandro Aricò, ultimo sceso nell’agone, Carolina Varchi per Fratelli d’Italia, Roberto Lagalla per l’udc, Francesco (Ciccio) Cascio per Forza Italia, l’ex presidente dell’ordine degli avvocati Francesco Greco e non è detto che non si presentino con un candidato anche la Lega (chissù se si spenderà per Francesco Scoma) e gli autonomisti. senza dimenticare che anche Totò Lentini capogruppo dei popolari e Autonomisti si è già auto candidato

Le truppe del governatore

Intanto Musumeci organizza le sue truppe e lo fa con la nomina di un triumvirato: una cabina di regia regionale composta dallo stesso Alessandro Aricò, da Giorgio Assenza e Giusi Savarino, con quest’ultima designata portavoce, incaricati di guidare il movimento verso l’anno elettorale

Il messaggio agli alleati

“Riprendiamo il cammino di radicamento territoriale, con la forza dei nostri sindaci e dei nostri amministratori, che sono centinaia e in ogni provincia della Sicilia. Non ostentiamo iattanza, ma non soffriamo neppure di complessi d’inferiorità. Crediamo nella unità della coalizione, alla quale vogliamo contribuire puntando a superare nell’Isola il 10 per cento. È un obiettivo a portata di mano. A questo risultato contribuisce il gradimento che i siciliani manifestano verso l’azione del nostro governo che, pur nelle difficoltà della crisi sanitaria (ed economica), ha restituito credibilità all’istituzione Regione e lavorato sulla programmazione e sulle grandi opere” dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, lanciando di fatto un messaggio agli alleati anche sulla sua di candidatura alla Regione

In attesa del centrosinistra

I giorni delle trattative sono arrivate, ora si attende che batta un colpo anche il centrosinistra per cominciare il percorso di scelta dei suoi candidati auspicato anche dagli alleati pentastellati