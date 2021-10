Non più solo confronti a distanza su giornali e tv e incontri bilaterali fra i partiti. Non più solo vertici di partito e discussioni interne a ciascun componente della coalizione. L’intero centrodestra si incontrerà nel tardo pomeriggio di venerdì prossimo in assemblea regionale siciliana per iniziare a parlare seriamente di candidature per il 2022 a iniziare, come è naturale che sia, dal sindaco di Palermo.

A smuovere le acque anche le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè giovedì scorso a Casa Minutella in diretta su BlogSicilia.it

Vertice di maggioranza venerdì prossimo

“Dopo avere sentito tutti i partiti della maggioranza ho convocato per venerdì 5 novembre alle 18:00 in Assemblea regionale siciliana, la prima riunione del centrodestra” conferma in una nota il Presidente dell’Ars e coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè.

“Si tratta di un primo incontro per capire chi saranno i protagonisti del centrodestra per le prossime elezioni comunali a Palermo. Sarà importante capire quali e quante saranno le liste in appoggio alla candidatura che verrà scelta dal cdx”.

La Lega ci sarà ed è pronta alla discussione

Una convocazione che sembra superare tutti i dubbi sui tentativi per ricompattare la coalizione delle ultime ore, dubbi che nascevano anche dal fatto che la lega, da settimane, si riunisce e manda segnali a distanza agli alleati. L’ultimo incontro dei vertici palermitani era stato proprio ieri mattina tanto da far parlare di ‘incognita Lega’

Ma adesso l’incognita sembra rientrare se Vincenzo Figuccia parla di ‘vertice al gran completo’ riferendeosi proprio alla convocazione di venerdì’ prossimo

“Sarebbe da coglioni consegnare la Città al PD dopo le macerie lasciate da Orlando” scrive senza mezzi termini Figuccia. “Dopo aver passato due notti insonni ho deciso di chiamare tutti, perché Palermo chiede di essere liberata e per far questo serve unità e impegno”.

Ma la lega pensa già al confronto successivo al vertice di venerdì “Con la classe dirigente del Partito organizzeremo a dicembre un incontro con Salvini, aperto a dirigenti e sostenitori, ma soprattutto a professionisti, volontari, imprenditori e cittadini comuni animati da spirito di partecipazione e voglia di cambiamento”.

Direzione regionale per Diventerà Bellissima

Oggi, intanto, discute al proprio interno il Movimento del Presidente Nello Musumeci. La direzione regionale di #Diventerabellissima, si riunisce a Palermo, convocata dal coordinatore Gino Ioppolo.

Oltre ai cinquanta dirigenti, presenti i cinque deputati regionali, l’assessore Ruggero Razza e lo stesso governatore dell’Isola. All’ordine del giorno figurano le relazioni di Ioppolo e del capogruppo all’Ars Alessandro Aricó e la riorganizzazione del movimento in alcune province, anche in vista dei prossimi impegni elettorali. In programma anche il lancio di una manifestazione nella Sicilia orientale per il mese di novembre, per promuovere l’attività del governo regionale nel suo ultimo anno di legislatura.

Il nodo della guida della coalizione

Il primo tema sarà la guida della coalizione. Si perché Forza Italia la rivendica quale primo partito, Musumeci quale presidente della Regione eletto proprio da questa coalizione e non sarà semplice dirimere questo punto prima di tutto