La direzione domani di Diventerà Bellissima

Si cerca di ricompattarsi e non farsi trovare impreparati per la prossima elezione al sindaco di Palermo. Il centrodestra cerca di trovare una sintesi che al momento sembra difficile visto che la Lega forse proverà a correre da sola.

La direzione regionale di #Diventerabellissima, il movimento politico che fa capo al presidente Nello Musumeci, si riunirà domattina, a Palermo, all’Hotel delle Palme, convocata dal coordinatore Gino Ioppolo.

Oltre ai cinquanta dirigenti, saranno presenti i cinque deputati regionali, l’assessore Ruggero Razza e lo stesso governatore dell’Isola. All’ordine del giorno figurano le relazioni di Ioppolo e del capogruppo all’Ars Alessandro Aricó e la riorganizzazione del movimento in alcune province, anche in vista dei prossimi impegni elettorali. In programma anche il lancio di una manifestazione nella Sicilia orientale per il mese di novembre, per promuovere l’attività del governo regionale nel suo ultimo anno di legislatura.

Evitare la spaccatura tra sovranisti e moderati per non dare alcun vantaggio al centrosinistra a Palermo: è con questo obiettivo che il centrodestra prova a compattarsi dopo settimane di fibrillazioni interne in vista delle sfide elettorali del prossimo anno.

Ad accelerare il dialogo è la Lega; il coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia nel ruolo di tessitore dopo una fitta rete di telefonate ha concordato un vertice con gli alleati, probabile che si faccia il 6 novembre. Al tavolo di confronto dovrebbero sedere tutti i rappresentati dei partiti della coalizione: Lega, FdI, DiventeràBellissima, Mpa, Forza Italia, Udc, Dc di Totò Cuffaro e Cantiere popolare.

Una via che ancora non trova compattezza in tutte le componenti. Anche perché le anime delle Lega sono tante e ci sono alcune che cercano di portare a termine il progetto iniziato cinque anni fa in opposizione al sindaco Leoluca Orlando.

“È emersa la forza e l’unità del partito e l’idea di candidare un nostro uomo a sindaco di Palermo”. E’ quanto si legge in una nota dell’intera classe dirigente della Lega a Palermo, che si è riunita ieri per discutere delle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e del sindaco, in programma la prossima primavera.

“Sono stati condivisi aspetti importanti che riguardano la costituzione di un gruppo di lavoro capace di definire il programma della città, di comporre le liste al Comune e alle circoscrizioni, di promuovere un patto per Palermo da presentare entro l’anno con molta probabilità in occasione della presenza di Salvini a Palermo e si sono tra l’altro, definiti alcuni temi importanti che caratterizzeranno l’impegno del partito in città a partire da ambiente, turismo e riqualificazione urbana”, prosegue al nota a firma del segretario cittadino Alessandro Anello, del segretario provinciale Vincenzo Figuccia e di tutta la classe dirigente palermitana del Carroccio.

Una Costituente programmatica per Palermo, alla quale erano presenti i consiglieri comunali Sabrina Figuccia, Igor Gelarda e Alessandro Anello commissario cittadino; nonchè l’onorevole Francesco Scoma, l’onorevole Marianna Caronia, l’assessore Alberto Samonà, Roberto Palma, il responsabile della segreteria politica regionale Pippo Fallica, Elisabetta Luparello coordinatrice della Lega giovani e Vincenzo Figuccia, coordinatore provinciale del partito a Palermo.

“La prossima settimana si terrà un incontro a cui invitiamo a partecipare i responsabili cittadini e provinciali di tutti i partiti del centrodestra – conclude la nota – Non possiamo andare divisi, il patto per Palermo, prevede il rilancio della città in alternativa al progetto che consideriamo ormai concluso che ha visto Orlando alla guida della città”.