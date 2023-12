Incidente questa mattina in via Oreto, a Palermo. Una Ford Fiesta è stata speronata da un mezzo, con l’autista che poi è scappato senza lasciare traccia e soprattutto senza dare soccorso. Ci sono i testimoni però, e ci sarebbero anche delle telecamere che hanno visto la vettura fuggire via.

La ricostruzione.

Secondo quanto ricostruito dai vigili urbani, l’auto è stata speronata ad alta velocità, tanto che è finita oltre gli stalli in ferro che delimitano l’area pedonale. La Ford Fiesta è cappottata finendo la sua corsa sul marciapiede. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo alla guida della Ford Fiesta. L’uomo è stato condotto al Policlinico di Palermo per gli accertamenti del caso, ma non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita.

La polizia municipale ha acquisito le immagini di alcune telecamere e nelle prossime ore potrebbe identificare il responsabile dell’accaduto.

Ancora un pirata della strada

Qualche giorno fa gli agenti della polizia municipale si erano già messi a caccia di un altro pirata della strada, che aveva provocato un incidente ed è fuggito via. E’ successo nella zona della rotonda di viale Lazio, dove è rimasta ferita una ragazza di 26 anni a bordo di una Smart che è finita contro il guard-rail.

Automobilista soccorso dal 118 e ricoverato a Villa Sofia

La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia. L’altro automobilista dopo l’impatto è fuggito. Si stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentire la ragazza ferita per sapere se ha qualche elemento utile per risalire a chi ha provocato l’incidente ed è fuggito via.

Potrebbe esserci un testimone

Pare che ci sia un testimone ha riferito il colore della vettura e parte della targa. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’automobilista poi condotta in ambulanza a Villa Sofia dov’è entrata in codice giallo. Gli esami strumentali eseguiti dal personale medico hanno evidenziato un trauma cranico non commotivo e un trauma al braccio sinistro. Una volta dimessa la 26enne sarà ascoltata dai vigili che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona per identificare il pirata della strada fuggito.

