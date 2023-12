Automobilista soccorso dal 118 e ricoverato a Villa Sofia

Gli agenti della polizia municipale stanno cercando il pirata della strada che ha provocato un incidente ed è fuggito via. E’ successo nella zona della rotonda di viale Lazio, dove è rimasta ferita una ragazza di 26 anni a bordo di una Smart che è finita contro il guard-rail.

La giovane è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia. L’altro automobilista dopo l’impatto è fuggito. Si stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza e sentire la ragazza ferita per sapere se ha qualche elemento utile per risalire a chi ha provocato l’incidente ed è fuggito via.

Potrebbe esserci un testimone

Pare che ci sia un testimone ha riferito il colore della vettura e parte della targa. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure all’automobilista poi condotta in ambulanza a Villa Sofia dov’è entrata in codice giallo. Gli esami strumentali eseguiti dal personale medico hanno evidenziato un trauma cranico non commotivo e un trauma al braccio sinistro. Una volta dimessa la 26enne sarà ascoltata dai vigili che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere installate in zona per identificare il pirata della strada fuggito.

Moto contro guardrail, grave un giovane a Sferracavallo

E’ in gravi condizioni un giovane coinvolto ieri era in un incidente alla guida della sua moto a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Un 21enne è finito fuori strada andandosi a schiantare contro il guardrail. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Resta quindi da capire perché abbia perso il controllo del mezzo che stava guidando.

L’incidente è accaduto per all’altezza di una curva nelle vicinanze dell’hotel Bellevue. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prelevato il ragazzo privo di sensi dal selciato e lo ha trasportato in codice rosso al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Ha riportato diverse fratture, la prognosi al momento è riservata. Il ragazzo guidava una Kawasaki Ninja e l’impatto è stato violento, al punto da avere gravi conseguenze. Il mezzo è rimasto totalmente distrutto.