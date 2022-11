INDAGINI

Ancora un incidente in via Roma, a Palermo. Questa volta però a provocarlo non è stata l’alta velocità o la pericolosità dell’arteria stradale, molto frequentata e centralissima, ma un automobilista ubriaco. E per giunta nemmeno senza patente.

I fatti

La persona, che guidava uno scooter, con un tasso alcolemico più alto del dovuto, ha travolta una donna, in sella ad un Honda Sh, intorno alle 6 del mattino, all’altezza di corso Vittorio Emanuele. Il pirata della strada, un uomo di 29 anni, ha poi avuto il suo bel da fare, dato che è stato poi inseguito da un automobilista che l’ha raggiunto in via Oreto e ha poi chiamato i carabinieri che l’hanno fermato.

Secondo i controlli sul tasso alcolemico, aveva superato il limite consentito per legge di ben tre volte. È stato denunciato per lesioni, fuga e omissione di soccorso. La donna in sella allo scooter, ferita non gravemente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico: i sanitari l’hanno sottoposta ad accertamenti clinici. Sull’incidente indagano i vigili della sezione Infortunistica.

Il precedente

Qualche settimana fa una donna è stata travolta da un’automobilista mentre attraversa la strada in via Roma. La ferita è una cinese investita da vetture delle Poste guidata da una donna.

L’incidente all’altezza delle Poste centrali. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportata la ferita all’ospedale Civico. I rilievi sono eseguiti dagli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale. S

econdo una prima ricostruzione sembra che l’auto che procedeva verso la stazione centrale abbia urtato con violenza la donna sbalzandola con violenza sull’asfalto.

Incidente in via Casalini

Gravissimo incidente a Palermo, Scontro tra un’auto e una moto in via Casalini nella zona di via Leonardo Da Vinci. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’automobilista rimasto intrappolato dall’auto cappottata.

Il motociclista e l’automobilista sono stati trasportati in ospedale con alcune ambulanze arrivate nel luogo dell’incidente.

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica che dovranno stabilire le responsabilità.