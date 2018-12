I cenoni non sono stati ancora consumati e l’alcol non ha ancora annebbiato conducenti imprudenti ma i pirati della strada sono già scatenati a Palermo.

Sono due i pedoni investiti in zone completamente diverse della città. In entrambi i casi i conducenti investitori si sono dati alla fuga e vengono ricercati.

Si indaga sul mezzo che ha investito un quarantottenne alle 8 del mattino di venerdìs corso all’incrocio tra via Galatea e via Saline a Mondello. L’uomo, attualmente ricoverato a Villa Sofia e non in pericolo di vita, ha fornito una dettagliata descrizione del suo investitore.

Indagini in corso anche sul mezzo che intorno alle 22 di ieri ha terminato la sua corsa contro la lancia Y parcheggiata in Piazza Indipendenza quasi di fronte al Bar Santoro e all’interno della quale si trovata una donna di 34 anni . L’auto investitrice sarebbe una Ford Focus. Dopo l’impatto la vettura è andata via nonostante i danni e lasciando la 34enne ferita senza preoccuparsi dei soccorsi.

Anche lei è fuori pericolo. Visitata è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.