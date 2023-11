Altri roghi ancora anche in provincia

Questa notte i piromani dei rifiuti si sono scatenati a Palermo città ma anche in parte della provincia palermitana. Sotto assedio i quartieri dello Zen 2 e di Bonagia nel capoluogo siciliano. In provincia la spazzatura è andata a fuoco nei due paesi limitrofi di Partinico e Borgetto, in zone oltretutto dove spesso queste scene si ripetono.

L’emergenza continua a Palermo

A Palermo la situazione è particolarmente complicata sul fronte dell’emergenza rifiuti. Ci sono i soliti problemi legati alla Rap, la società che effettua lo smaltimento della spazzatura, che continua a risentire dei problemi di sottodimensionamento dell’organico. Da qualche giorno sono partiti i doppi turni di raccolta, dopo le frizioni avute con i sindacati. Ma appare evidente che non può bastare a fronte di un accumulo di spazzatura enorme. Nei quartieri più periferici si fa ricorso alla pratica degli incendi ai rifiuti per “risolvere la questione”.

Zen e Bonagia

Notte complicatissima per i vigili del fuoco costretti a barcamenarsi da una punta all’altra dei due quartieri dello Zen 2 e di Bonagia. Almeno una decina gli interventi effettuati nell’arco di tutta la notte. Neanche a dirlo le situazioni più critiche nelle solite zone che vengono prese di mira dai piromani. Parliamo delle vie Rocky Marciano e Pensabene.

Anche in provincia

Dopo qualche giorno di relativa tranquillità i piromani sono tornati ad appiccare il fuoco ai rifiuti anche tra Partinico e Borgetto. Nella cittadina partinicese è accaduto in via Dalla Chiesa. Questa notte si sono registrati roghi a cumuli di spazzatura lungo l’arteria prospiciente il vasto quartiere popolare di contrada Raccuglia. Non è la prima volta che vengono appiccati incendi alla spazzatura in questa zona dove spesso si registrano abbandoni di sacchetti e anche di mobilia e altri materiali. A Borgetto invece gli incendi ai rifiuti hanno riguardato la via Dommartino. Ad intervenire in entrambi i casi i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno domato il rogo, evitando che i fumi potessero espandersi nelle vicina abitazioni.

