Piromani scatenati in provincia di Palermo, decine di incendi, quello più vasto a Petralia

Meteo Sicilia, la fiammata africana non molla la presa, è ancora allerta ondate calore ed incendi

La Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta per rischio incendi e ondata di calore valevole per la giornata del 15 agosto che prevede, per l’area di Palermo, rischio incendi arancione e ondate di calore livello 2. In particolare, la temperatura massima percepita previ..