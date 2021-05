L'impianto resta chiuso

A Palermo la piscina comunale resta chiusa nonostante la zona gialla

Problemi di natura tecnica impediscono la riapertura, la struttura non è adeguata alle disposizioni in vigore

Problemi anche alle vie di accesso della piscina di viale del fante

Delusione a Palermo dove la piscina resta chiusa nonostante la zona gialla. Lo comunica con una nota l’amministrazione comunale. La piscia comunale, infatti, non ha i requisiti tecnici per permettere l’apertura concessa dal decreto riaperture.

Non si riuscirebbe a garantire la sicurezza

La piscina comunale di viale del Fante non sarà aperta al pubblico malgrado il passaggio in “zona gialla” della Sicilia. I protocolli legati al contenimento del Covid, infatti, prevedono che l’utenza pubblica non possa accedere ai locali spogliatoi e può usufruire solo della vasca scoperta e dei servizi annessi non al chiuso (cabine di rotazione, docce e servizi a cielo aperto) e l’impianto di viale del Fante, che ha finalità agonistiche, non è dotato di tali servizi presenti solitamente nelle piscine di balneazione.

Problemi anche per le via di accesso

Inoltre la strutturazione delle vie di accesso all’impianto prevedono, in atto, l’obbligatorio passaggio dai locali spogliatoi e non è nemmeno ipotizzabile la possibilità di aprire il cancello esterno per l’accesso diretto in vasca scoperta in quanto verrebbe meno il necessario controllo degli ingressi per l’assenza della postazione di controllo per il personale. “L’apertura della Piscina Comunale – ha detto l’assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa -, all’utenza pubblica sarà possibile quando gli organi competenti varieranno le linee guida consentendo l’utilizzo degli spogliatoi e degli annessi servizi. In tal caso saranno prontamente attivate le prenotazioni online per consentire agli utenti di prenotarsi e usufruire della struttura natatoria”.