"Palermo on ice"

Anche Palermo si prepara alle festività natalizie e lo fa allestendo più di mille metri quadrati di ghiaccio per i pattinatori appassionati. Gli appassionati di sport e non, avranno la possibilità di poter usufruire della più grande pista di ghiaccio del sud Italia passando ore di divertimento. L’inaugurazione è fissata per domani venerdì 8 dicembre. La magia del Natale trasforma il padiglione 16 della Fiera del mediterraneo in un quadrilatero extralarge “gelido” ecosostenibile. Con ingresso in via Ammiraglio Rizzo, dall’8 dicembre al 14 gennaio, riapre l’evento “Palermo on ice”, appuntamento natalizio attesissimo da tanti cittadini.

Il taglio del nastro, fissato per il giorno dell’Immacolata, vedrà la partecipazione del sindaco Roberto Lagalla che aprirà le danze a tutti i pattinatori appassionati. Più di mille metri quadrati di ghiaccio inserirti all’interno di una struttura coperta di oltre 2200 metri quadrati, addobbati a carattere natalizio dove sarà possibile indossare calzini monouso, cuffietta, pattini e casco

La struttura dell’evento “Palermo on Ice”

“Palermo on ice” decide di adottare una politica sostenibile: efficienza energetica restituita grazie ai motori refrigeranti ad alta tecnologia capaci di raffreddare la pista in modo silenzioso. C’è di più, la tensostruttura è realizzata con materiali ecosostenibili mentre il ghiaccio viene poggiato su una superficie di polistirolo espanso adatto a preservare la pavimentazione sottostante.

Tutte le scenografie che ricreano un’atmosfera natalizia, sono realizzate da aziende siciliane; panda e orsetti potranno essere noleggiati a supporto dei più piccoli come aiuto-pattino.

Servizi a supporto

Inserito all’interno del programma del comune di Palermo per gli eventi di Natale 2023, venerdì 8 dicembre riapre la ‘Palermo on ice’. Aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 9 alla mezzanotte e dal venerdì alla domenica (più i giorni festivi) fino all’una di notte All’esterno della struttura è presente un parcheggio di oltre 6000 metri quadrati dove poter far sostare il proprio mezzo, agevolando la permanenza dei pattinatori.

Il padiglione 16 della fiera del mediterraneo diventa un nuovo villaggio natalizio super green dove grandi e piccoli potranno trascorrere momenti di sport e di sano divertimento.

