Arrestati tre giovani e al sequestro di un’arma con matricola abrasa e diverse dosi di sostanza stupefacente. L’operazione, avvenuta nel cuore della notte, sottolinea l’efficacia dell’azione di prevenzione del crimine in città.

Inseguimento notturno in via Perpignano

Tutto è iniziato in piena notte, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha incrociato, in via Perpignano, tre giovani che viaggiavano a bordo di due ciclomotori. Alla vista dei colori d’istituto, entrambi i mezzi hanno immediatamente accelerato l’andatura, dando il via a un inseguimento.

Il primo ciclomotore, con a bordo un solo giovane, un palermitano di 18 anni, è stato tallonato fino a via Flavio Gioia. Qui, il fuggitivo ha abbandonato il mezzo a due ruote, ha lanciato un sacchetto tra le auto in sosta ed ha proseguito la fuga a piedi.

Pistola e droga sequestrate al diciottenne

Il diciottenne è stato bloccato a breve distanza dagli agenti. Addosso è stata trovata una pistola revolver con matricola abrasa.

Gli agenti hanno recuperato l’involucro abbandonato in strada. Al suo interno erano custoditi numerosi proiettili e due panetti di hashish, del peso di 100 grammi ciascuno.

Bloccati anche gli altri due fuggitivi

Non è andata meglio neanche agli altri due fuggitivi, un 23enne e un 15enne. I due, a bordo del secondo ciclomotore, sono stati intercettati sempre in via Perpignano dai poliziotti del Commissariato “Zisa-Borgo Nuovo”.

Anche per loro i controlli hanno portato al rinvenimento di stupefacente: addosso al 23enne, occultato negli slip, è stato trovato altro hashish.

Le operazioni di Polizia si sono concluse con una perquisizione domiciliare a casa del 18enne, dove sono stati rinvenuti altro stupefacente, denaro contante e strumenti vari utilizzati per il confezionamento della droga.

I tre giovani sono stati tutti tratti in arresto. Sono in corso indagini sulla pistola.