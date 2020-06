L'arma era stata rubata nel 2009

I carabinieri hanno arrestato per possesso di arma da sparo e ricettazione S.T. 52 anni, commerciante incensurato.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione, in via dell’Olimpo, i militari hanno trovato in un cassetto del comodino della stanza da letto, una pistola semiautomatica marca Beretta modello 92 cal. 9, funzionante e completa di caricatore con 7 colpi. Nel corso dei controlli nel giardino grazie al fiuto di “Vera”, pastore belga del nucleo cinofili di Palermo: sotto la terra di un’aiuola erano nascosto altre 18 cartucce dello stesso calibro della pistola.

L’arma, risultata rubata nel 2009, e le munizioni sono state sequestrate e sono state inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per verificare se le stesse siano state utilizzate. L’arrestato è stato portato nel carcere “Lorusso-Pagliarelli”, in attesa dell’udienza di convalida.