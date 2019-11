La nota della Rap

Dalla settimana prossima, la postazione mobile di via dell’Olimpo prevista settimanalmente il lunedì mattina non sarà più attiva. A darne notizia è Rap. Gli utenti, ricadenti in settima circoscrizione, potranno usufruire del Centro Comunale di Raccolta( CCR) di via Rosario Nicoletti che sarà a disposizione dei residenti e dei palermitani tutti, non solo per conferire i rifiuti ingombranti ma diverse frazioni tra cui i toner per stampa esauriti, imballaggi in carta e cartone, in plastica e metalli, in legno, vetro, pneumatici fuori uso, medicinali, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie), rifiuti ingombranti e RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (tv, monitor, televisori, ecc.), pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose, oltre a piccole quantità di sfabbricidi .

Il CCR di via Nicoletti sarà aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 17 e la domenica fino alle ore 13.

“L’Apertura definitiva del Centro Comunale di Raccolta di via Nicoletti in settima circoscrizione – spiega il presidente Giuseppe Norata- così come previsto dal decreto ministeriale dell’8 aprile 2018, che regolamenta la realizzazione dei CCR, fa sì che l’utenza dell’area Nord di Palermo potrà usufruire a largo raggio del CCR conferendo diverse frazioni di rifiuti, tra cui gli ingombranti. In quest’ottica non ha più ragione di esistere la postazione mobile di via dell’Olimpo nata provvisoriamente, come le altre, per agevolare le utenze domestiche nello smaltimento dei propri ingombranti”.

Ecco i dati della prima settimana di esercizio del CCR di via Nicoletti inaugurato lo scorso 28 ottobre dove giornalmente si recano mediamente un centinaio di palermitani. Il primato degli accessi giornalieri in atto lo ha il Centro Comunale di Raccolta di viale dei Picciotti con 300 utenti/giorno seguito da piazzetta della Pace dove si recano mediamente 150 utenti/giorno.

Nella prima settimana di apertura di via Nicoletti nello specifico sono stati già portati a smaltimento: 21.000 kg di ingombranti; 3.000 kg di legno; 2.000 kg di plastica dura; 5.000 kg di verde e sfalci di potature; 3.000 kg di imballaggi in carta e cartone; imballaggi in plastica e lattine 1.500 kg; 1.500 kg rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE); 1.000 kg misti da demolizioni e sanitari ; 500 kg di abiti usati. Non sono mancati anche diversi conferimenti, ancora da contabilizzare, di pile e batterie, farmaci, olii di frittura e pneumatici fuori uso.