presentato il nuovo piano sicurezza al sindaco Lagalla

Più controlli, più presenza e maggiore sorveglianza nelle borgate marinare e nel cuore della città a partire da oggi 3 Luglio 2025. E’ questo l’obiettivo del nuovo piano operativo messo a punto dal Comandante della Polizia Municipale, Angelo Colucciello, e presentato ufficialmente al sindaco Roberto Lagalla a Palazzo Palagonia.

Il piano prevede un significativo aumento dei servizi di controllo sul territorio, con particolare attenzione alle zone di Mondello, Sferracavallo, Arenella e Vergine Maria, oltre che al centro storico.

A Mondello e Sferracavallo, il servizio di pattugliamento e controllo della viabilità sarà attivo dalle 8 del mattino fino alle 2 del giorno successivo, con 2 pattuglie per ciascun turno (mattina e pomeriggio) e 1 pattuglia serale-notturna. Mentre nel fine settimana, nella zona di Mondello, le pattuglie notturne saliranno a due.

Nella zona dell’Arenella e di Vergine Maria invece, il pattugliamento sarà garantito fino alle 14:30, con una o due pattuglie a seconda delle esigenze operative che verranno stabilite di giorno in giorno.

Centro storico sotto stretta sorveglianza

Anche il centro storico rientra nel piano di rafforzamento. Le aree interessate includono piazza Villena, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. In queste zone, la presenza degli agenti sarà assicurata anch’essa dalle 8 del mattino fino alle 2 della notte successiva, con due pattuglie nei turni diurni e una in quello serale-notturno. Nei fine settimana, è prevista una pattuglia aggiuntiva per il turno serale.

Presidi fissi anche alla Vucciria

Da Via Ugo La Malfa arriva la conferma di un servizio presidiario fisso nella zona della Vucciria, attivo dal martedì alla domenica, ogni sera dalle 20:00 alle 6 del mattino seguente. Le pattuglie della Polizia Municipale saranno supportate da altre forze di Polizia e competenza generale.

Un’azione che punta a garantire maggiore sicurezza e ordine pubblico nei punti più frequentati della città, soprattutto nei mesi estivi, quando il flusso dei cittadini e dei turisti raggiunge il picco.