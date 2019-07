Nel capoluogo dal 7 al 13 luglio a Santa Maria dello Spasimo

A Palermo si apre l’ormai consolidato appuntamento della rassegna internazionale di film documentari. Sarà presentata dopodomani, giovedì 4 luglio, a Palazzo Branciforte la 14esima edizione di Sole Luna Doc Film Festival. La kermesse sarà organizzata nel capoluogo dal 7 al 13 luglio a Santa Maria dello Spasimo.

L’edizione di quest’anno si aprirà con un omaggio al regista Bernardo Bertolucci e si preannuncia ricca di novità e di nuove collaborazioni internazionali presentando una proposta di oltre 50 film documentari di cui 24 in concorso tra lungometraggi e cortometraggi e 20 anteprime.

Tutte le novità saranno illustrate dai direttori artistici Chiara Andrich e Andrea Mura, dalla presidente Lucia Gotti Venturato e dal direttore scientifico Gabriella D’Agostino. Nel pomeriggio sempre a Palazzo Branciforte, alle 18.30, il Festival sarà anticipato da una rassegna dedicata al Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e la Fondazione Benetton Studi Ricerche, con la proiezione di quattro documentari dedicati ai luoghi premiati nel 2015, 2016, 2018 e 2019, per la regia di Davide Gambino.