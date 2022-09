Venerdì 9 settembre evento a sostegno di Caterina Chinnici

Mancano poco più di due settimane all’election day del 25 settembre. Momento politico in cui si rinnoveranno non solo gli organi politici regionali ma anche quelli nazionali. Momenti concitati per la politica siciliana, che cerca di mettere in campo tutte le energie disponibili. Un contesto nel quale rientra anche il gruppo dirigente di +Europa. Il partito, guidato in Sicilia dal presidente dell’Assemblea Nazionale Fabrizio Ferrandelli ha indetto per venerdì 9 settembre alle 18 un evento elettorale che si terrà al Nautoscopio di Palermo.

Della Vedova atteso a Palermo

Manifestazione nella quale presenzierà anche Caterina Chinnici, candidata alla presidenza del centrosinistra sostenuta appunto dalla compagine di Emma Bonino con candidature indipendenti. Fra queste, quella di Cesare Mattaliano nella lista provinciale di Palermo e quella di Palmira Mancuso a Messina. Evento nel quale è attesa la presenza del segretario nazionale del partito Benedetto Della Vedova. Dovrebbe invece intervenire in modalità smart proprio Emma Bonino, come già avvenuto in altre occasioni.

I nomi in campo alle Nazionali

Capolista nel collegio al Senato della Sicilia Occidentale di +Europa sarà Ugo Forello, profilo seguito da Emanuela Quadrante, Giuseppe Valenti e Monica Bracco. In Sicilia Orientale, +Europa sarà rappresentata da Emanuela Viola. Esponente a cui si aggiungono Francesco Passantino, Emanuele Quadrante e Giuseppe Valenti.

Sul fronte della Camera, ad affiancare il capolista Fabrizio Ferrandelli a Palermo ci saranno la tesoriera del partito Maria Saeli, Dario Liotta e Alessanda Tasca. Nel collegio di Caltanissetta-Gela-Agrigento a capitanare la compagine centrista di sarà Federica Giorgio, a cui si affiancheranno Dario Liotta, Alessandra Tasca e Giovanni Pratillo. A Messina capitana di +Europa sarà Palmira Mancuso, in campo anche sul fronte delle Regionali da indipendente in quota PD. Nome che sarà seguito da Antonio Lo Re e Chiara Guglielmino, capolista nel collegio di Catania. In terra etnea, ci saranno anche Marcello Calamia, Alessandra Tasca e Giuseppe Brancatelli. Infine, nel collegio di Ragusa, capolista sarà Dario Liotta. Nome seguito da Alessandra Tasca, Giuseppe Brancatelli e Chiara Guglielmino.