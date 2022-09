cosa ha detto il coordinatore di forza italia in sicilia

“Anche se sarò eletto al Senato sceglierò di restare all’Ars per completare il lavoro avviato negli ultimi 5 anni. Lavorerò accanto a Schifani e cercherò di risolvere i problemi della Sicilia da qui”. Lo ha detto il leader di Forza Italia in Sicilia Gianfranco Miccichè intervistato da alcuni quotidiani.

“Forza Italia sarà il primo partito”, la gestione della sanità

“Io non dico che la Sanità è stata gestita male ma ci sono molte cose da fare – ha detto al Giornale di Sicilia. – E penso che Forza Italia avrà il diritto di chiedere di guidare la Sanità perché saremo il primo partito“.

La gestione del turismo

Per Miccichè anche la gestione politica del turismo deve cambiare. “Non possiamo ancora immaginare – ha detto a Repubblica Palermo – che la Sicilia spenda soldi in pubblicità per fare vedere sole e mare. Lo sappiamo. Non sappiamo che c’è il Cretto di Burri. Qui – anche recentemente – i presidenti della Regione non sapevano nemmeno della sua esistenza. Non c’è strada per arrivarci, c’è una trazzera. Altrove avrebbero due milioni di visitatori l’anno”.

“Draghi andava mantenuto, ora c’è un corto circuito”

Per Miccichè “la classe dirigente nazionale non ha capito che Draghi andava mantenuto. Non è stata modificata la legge elettorale. Ora c’è questo corto circuito per cui, ad esempio, Forza Italia deve parlare male del Pd con cui governa e bene di FdI che è all’opposizione”.

“Schifani non farà come Musumeci”

Quindi, come ribadito da Miccichè, la sua intenzione è quella di lavorare accanto a Schifani.

Il leader di Forza Italia in Sicilia, intervistato alcuni giorni fa da Italpress, aveva espresso parole di apprezzamento per il candidato alla Presidenza della Regione del centrodestra: “Schifani è un’icona di Forza Italia, così come lo è la Prestigiacomo. Come ha dimostrato da Presidente del Senato, è una persona che si fa amare da tutti, così come io da presidente dell’Ars mi sono fatto amare da tutti. E’ un democratico vero, con lui non corriamo il rischio che in Regione accada quanto accaduto con Musumeci”.