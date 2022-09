L'ex assessore Cleo Li Calzi presenta la sua candidatura

Caterina Chinnici rilancia sul tema dei fondi del PNRR ed invita il fronte progressista a ricompattarsi. Messaggi che la candidata alla presidenza della Regione ha lanciato questa mattina dalla location dell’hotel Wagner di Palermo, dove ha presenziato all’avvio della campagna elettorale dell’ex assessore regionale Cleo Li Calzi. Un momento nel quale l’esponente di centrosinistra, sostenuta da PD e movimento “Centopassi“, ha puntato molto sul ruolo delle donne e sulle misure di welfare da adottare in futuro.

Chinnici: “Valorizzare il ruolo delle donne”

Ed è proprio da questo ultimo punto che Caterina Chinnici parte nella sua disamina del momento politico siciliano. “Bisogna valorizzare il ruolo della donna, il contributo che può portare nell’Amministrazione, nella politica e in tutti i settori del lavoro della nostra società, è uno dei punti principali del nostro programma. Naturalmente, bisognerà creare un sistema di welfare che possa sostenere le donne. Per esempio, nella cura della famiglia, dei bambini, degli anziani o dei diversamente abili. Quello della cura è un ruolo che grava di più sulla donna. Bisogna puntare su questo”.

Il messaggio a Fava: “Andiamo avanti insieme”

Parole a cui segue un messaggi distensivo lanciato al leader dei Centopassi Claudio Fava. Il deputato regionale uscente, non invitato alla convention di ieri a Villa Filippina indetta dal PD, ha tuonato nei confronti della coalizione, ipotizzando qualche incrinatura sulla tenuta del fronte progressista. Punto sul quale Caterina Chinnici non ritiene che ci siano problemi. “Voglio ringraziare Claudio Fava, il quale è stato coerente fin dall’inizio nel sostegno all’alleanza progressista. Sono sicura che andremo avanti in tal senso, in modo da chiarire i piccoli problemi che sono possono essere sorti e che continueremo a lavorare insieme. Credo che sia fondamentale mantenere questa compattezza. C’è stata fino ad oggi, credo che continuerà ad esserci per arrivare insieme alle elezioni”.

I fondi del PNRR

Tema chiave dell’incontro è quello relativo ai fondi del PNRR. Il piano nazionale di ripresa e resilienza vede la Sicilia coinvolta in maniera massiccia. Un fatto su cui si focalizza l’attenzione della responsabile regionale del PD Cleo Li Calzi. “Ho deciso di mettere a disposizione la nostra competenza, la nostra professionalità a servizio di un progetto di cambiamento. Credo che gli stessi valori abbiano ispirato la discesa in campo di Caterina Chinnici. Da responsabile regionale del dipartimento PNRR del PD, ho ritenuto necessario spendere questa competenza in una fase critica per la nostra Regione, che rischia di non utilizzare bene questa opportunità. C’è bisogno di serietà e di senso di responsabilità, anche di una generosità verso una terra che ci dà moltissimo e a cui dobbiamo restituire la capacità di crescere, di creare sviluppi e di mantenere i nostri giovani in Sicilia. Loro devono scegliere la terra in cui vivere.

Fondi che Caterina Chinnici ritiene di rilevanza capitale per il futuro della Sicilia. “Credo che i finanziamenti del PNRR siano fondamentali, essenziali. In questo momento, non possiamo rimetterli in discussione. Dobbiamo mantenere tali dotazioni finanziarie. Ciò per attivare, soprattutto alle Regioni del Sud, di attivare tutte le iniziative necessarie a compensare il gap che abbiamo nei confronti del Nord e degli altri paesi europei. Bisogna cominciare a lavorare da subito sui finanziamenti. Ben venga un ufficio che lavori su questo che, se dovessi diventare presidente della Regione, intendo potenziare e strutturare meglio. Ciò in modo che i dirigenti e i funzionari della Regione possa accompagnare i Comuni nelle procedure amministrative e nella redazione dei progetti. Settori come le infrastrutture e la sanità dipendono anche da questo”.

Sport, Turismo e Spettacolo

Cleo Li Calzi dedica poi un ampio spazio ai temi dello sport, del turismo e dello spettacolo. Deleghe che ha ricoperto da assessore regionale durante l’esperienza di Rosario Crocetta. Tanti gli stakeholders presenti del mondo sportivo. Dal vicepresidente regionale del CONI a diversi esponenti del mondo universitario. “Ho voluto iniziare la campagna elettorale da un albergo. Proprio perchè voglio sottolineare la crisi che ha vissuto il settore. Mondi che ho conosciuto e che non ho mai abbandonato. Insieme a tutti gli addetti ai lavori, voglio continuare il dialogo e il confronto che non è mai mancato, al fine di confrontarci con l’economia reale. Non si hanno le idee giuste chiudendosi in una stanza, si portano avanti insieme”.