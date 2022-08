I nomi a sostegno di Caterina Chinnici

Parte il termine ultimo per la presentazione delle liste in vista della prossime elezioni regionali del 25 settembre. Tra le 12 e le 16, tutte le compagini politiche che vorranno scendere in campo dovranno consegnare le liste dei candidati designati alla Corte d’Appello di Palermo. Primo ad arrivare nel plesso giudiziario è stato il leader del movimento “I Cento Passi” Claudio Fava. Il presidente uscente della commissione antimafia ha comunicato la composizione delle liste a sostegno della candidata del centrosinistra Caterina Chinnici.

Le parole di Claudia Fava

Ad accompagnarlo nella presentazione della documentazione l’attivista Pino Apprendi e l’ex consigliera comunale Nadia Spallitta. “Ci riproponiamo con delle liste che racchiudono il meglio della politica siciliana. Abbiamo indicato nel listino la più giovane presidente del Consiglio Comunale che esiste in Italia, Roberta Bellia. Abbiamo liste che raccontano la normalità, la vita quotidiana di donne e uomini per una sfida che chiude la peggiore stagione di governo vissuta in Sicilia”.

“Ci scontriamo con tre candidati di centrodestra”

Liste, quelle di Claudio Fava, che comprendono in larga parte candidati civici, lontani da schieramenti di partito. Gruppi politici con i quali il deputato regionale uscente si appresta a “scontrarsi” sul campo. “Andiamo a confrontarci con tre candidati del centrodestra – sottolinea Fava -. Assieme a loro il candidato di Conte che, per un miserabile conteggio elettorale, ha ritenuto di uscire dalla coalizione. Lui stesso scoprirà che questa coalizione esiste al di là del suo partito. I Cento Passi sono qui per fare il proprio lavoro e per dare il proprio sostegno a Caterina Chinnici”.

Le liste de “I Cento Passi”

Palermo: Claudio Fava, Mario Ajello, Giuseppe Albanese detto Peppino, Giuseppe Apprendi detto Pino, Roberta Bellia, Antonio Belvedere, Antonino Catalfo detto Antonio, Salvatore Cangemi, Claudio Catania, Mariangela Di Gangi, Marina Garici, Marta La Rosa, Pier Luigi Licari, Renzo Modica, Gaspare Semprevivo, Nadia Spallitta

Catania: Claudio Fava, Bruna Bellante, Pompeo Benincasa, Laura Bovia, Domenico Brancati, Rosario Caruso, Maria Colombrita, Emanuele Feltri, Nicola Grassi, Domenico Grasso, Rosaria Valentina Guglielmino, Marina Papa, Amalia Zampaglione

Messina: Claudio Fava, Riccardo Orioles, Giuseppe Cannistrà, Nella Foscolo, Katia Gussio, Antonio Manì, Domenico Siracusano, Maria Teresa Zagone

Enna: Amelia Zampaglione, Ettore Lentini

Caltanissetta: Fabio Ruvolo, Valentina Basile

Siracusa: Ylenia Rossitto, Mario Rizzuti, Luigi Salonia, Paolo Tuttoilmondo

Ragusa: Piergiorgio Barone, Tiziana Celiberti, Bruno Mirabella, Salvatore Schembari