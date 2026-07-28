“Pizzini” adesivi sparsi per la borgata di Mondello, affissi anche nei cartelli dei botteghini e nei punti di appoggio dedicati agli abbonati, sono comparsi la scora notte. Si tratta di una massicci affissione abusiva di biglietti che invitano a boicottare la Società Immobiliare Italo Belga che attualmente gestisce, ancora per quest’anno, la spiaggia di Mondello. Il biglietto sotto l’invito al boicottaggio, riporta un Qr code inquadrando il quale ci sono i riferimenti al provvedimento di affiancamento alla società disposto dalla prefettura per liberarla da possibili infiltrazioni mafiose. dal Qr code compare anche l’elenco delle persene indicate in quel provvedimento.

La società presenta denuncia penale contro ignoti

“In relazione alla massiccia affissione notturna, in numerosi punti di Mondello, di adesivi recanti l’invito “Boicotta l’Italo Belga” e un QR code collegato a un documento che riporta nominativi e informazioni relative a vincoli familiari o ad altri rapporti, la Mondello Immobiliare Italo Belga comunica di avere presentato denuncia e contestuale querela contro ignoti presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza Mondello” si legge in una nota ufficiale della Società.

La società si riserva di integrare la querela

“Alla querela sono stati allegati il volantino e il materiale raggiungibile attraverso il QR code. La società si riserva di integrare l’atto con ogni ulteriore informazione ed elemento utile alla ricostruzione dei fatti, all’individuazione degli autori e alla valutazione dei relativi profili di responsabilità”.

“Nessuno dei nominativi riportati nel materiale diffuso fa parte dell’attuale organico della società. La Mondello Immobiliare Italo Belga ritiene particolarmente grave che singole persone e i loro rapporti familiari vengano esposti pubblicamente e utilizzati per promuovere il boicottaggio dell’impresa, colpendo anche gli attuali lavoratori e l’attività aziendale”.

Il provvedimento della prefettura dice ben altro

“Lo stesso provvedimento richiamato nell’iniziativa non attribuisce ai soggetti indicati responsabilità per i fatti contestati ai loro familiari e dà atto della loro incensuratezza e del fatto che non risultano personalmente o direttamente coinvolti in vicende penali.

La società opera legittimamente in forza di titoli e provvedimenti vigenti adottati dalle autorità competenti. L’iniziativa sta già arrecando un pregiudizio alla reputazione aziendale e anche al libero esercizio dell’attività economica, i cui effetti saranno documentati e quantificati nelle sedi competenti”.

Azioni legali a tappeto

“La Mondello Immobiliare Italo Belga agirà in ogni sede a tutela dei propri attuali lavoratori, della propria reputazione e per l’accertamento e il risarcimento dei danni già subiti e di quelli ulteriori che dovessero emergere. La società non intende alimentare polemiche mediatiche. I servizi proseguono regolarmente”.