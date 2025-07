Richieste di denaro continue per parcheggiare l’auto, pretesi fino a 30 euro per la sosta. Un parcheggiatore abusivo è stato allontanato ieri, 29 luglio, da piazza Giulio Cesare dopo l’intervento della polizia di stato. L’uomo, presenza fissa della zona, si era improvvisato custode del piazzale chiedendo somme di denaro a chiunque posteggiasse l’auto nei dintorni. A segnalare l’episodio è Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione di Palermo.

L’intervento delle forze dell’ordine

A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine è stata la segnalazione di un automobilista che si è visto chiedere denaro per poter lasciare l’auto in sosta. A peggiorare la situazione, una cittadina ha riferito di un episodio che ha coinvolto alcuni suoi ospiti: “Ai miei ospiti hanno preso 30 euro per parcheggiare. Per due giorno l’ho cercato ma non sono riuscita a beccare il soggetto di cui comunque ho la foto”, hanno commentato alcuni residenti che nei giorni scorsi avevano segnalato il problema.

Altri episodi analoghi

Il mese scorso, un episodio analogo è avvenuto nei pressi dell’ospedale Policlinico di Palermo. Insulti, minacce e aggressione contro due agenti della polizia municipale. L’episodio sarebbe accaduto a Palermo, in via Rocco Jemma, nei pressi del Policlinico. A colpire i due agenti sarebbe stato un parcheggiatore abusivo intervenuto durante un controllo della municipale nella zona.

L’aggressione

L’uomo, già noto per attività illegali nella zona, si è scagliato contro i vigili mentre stavano elevando contravvenzioni alle auto parcheggiate irregolarmente. In un primo momento ha inveito con insulti e minacce poi è passato all’aggressione fisica, colpendo i due agenti con un pungo e una testata. Dopo il violento gesto, il parcheggiatore ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato. I due agenti sono stati medicati al pronto soccorso del Policlinico, con una prognosi di alcuni giorni.

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi

Secondo quanto ricostruito, l’attività abusiva si è recentemente spostata dalla vicina piazza Durante, trasformata in area verde per bambini, verso una zona poco distante, dove si concentra ora il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.