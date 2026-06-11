L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC – Sicilia esprime il proprio più vivo compiacimento e il più sentito ringraziamento alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e dell’ Arma dei Carabinieri che, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Palermo, hanno eseguito otto fermi nei quartieri della periferia nord della città.

L’operazione odierna ha permesso di disinnescare una pericolosa escalation di violenza, culminata recentemente in sparatorie, intimidazioni a esercizi commerciali e tentativi di estorsione tra Sferracavallo, Tommaso Natale, lo Zen e la zona di via Montalbo.

USIC Sicilia e UIL Polizia- Coordinamento regionale Sicilia ribadiscono l’importanza strategica del controllo del territorio e della sinergia tra le diverse forze di polizia, elementi chiave per contrastare l’arroganza della criminalità organizzata.