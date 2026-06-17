Domenica 21 giugno alle ore 19, il PunkFunk (via Napoli 8/10, Palermo) accoglierà il terzo appuntamento del format “Songs I love… that you’ll love too“. Le premesse le conosciamo già: non un classico dj set né un concerto. La serata si configurerà come un racconto musicale condiviso, pensato per mettere al centro la musica amata, quella capace di definire identità, emozioni e percorsi personali.

La formula è tanto semplice quanto preziosa: invitare i protagonisti della scena alternativa a selezionare le canzoni che più li rappresentano, creando uno spazio di ascolto e connessione in cui esplorare i brani che hanno segnato le loro vite e sensibilità.





L’ospite del 21 giugno sarà Angelo Sicurella, cantante, producer e compositore di musica elettronica sperimentale e di “cantautorato elettronico”. Già noto come fondatore, voce ed elettronica della band Omosumo, Sicurella porta avanti da anni un profondo lavoro di ricerca, che spazia dai paesaggi sonori della natura fino alle atmosfere sintetiche della techno e dell’ambient, combinando field recording e strumenti analogici.

Per questa speciale occasione al PunkFunk, Sicurella declinerà la serata sulle influenze dei suoi ultimi dischi. La proposta di ascolto sarà focalizzata proprio sulle tracce e sugli artisti che hanno ispirato la sua ricerca sonora nel più recente, intensissimo, periodo creativo. Si tratterà dunque di un’opportunità per entrare nel “dietro le quinte” dei suoi lavori discografici.





Le sue pubblicazioni soliste sono Orfani per desiderio (EP, 2015, vol. I, II, III) e Yuki O (LP, 2017), Cigni (LP, 2023). Nel marzo del 2024 è tornato con il singolo Crack, scritto e composto in collaborazione con Dario Mangiaracina de La Rappresentante di Lista, seguito da Tra la luna e il mare. In seguito è arrivato Ancora più buio (Limone Lunare Records), arricchito da featuring d’eccezione come Giorgio Canali e Andy dei Bluvertigo.

Quali ascolti hanno guidato la stesura dei suoi brani? Quali artisti contemporanei o passati hanno nutrito la sua continua contaminazione tra suoni, teatro, danza e arti visive? Attraverso la sua accurata selezione musicale, Sicurella ci accompagnerà in un percorso libero ma profondamente personale, svelandoci i dischi che hanno plasmato il suo immaginario recente.

L’appuntamento è al PunkFunk per condividere un momento di puro ascolto perché, a volte, il modo migliore per conoscere un artista è ascoltare la musica che ama.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

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