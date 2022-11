Oggi alle 10 la sfida sui campi di viale del Fante la sfida con i campioni d’Italia

Ultimo sforzo e sarà qualificazione ai play off scudetto. Il Ct Palermo riceve oggi, domenica 13 novembre, il New Tennis Torre del Greco per la quinta giornata della fase a gironi del campionato di serie A1 maschile.

Le partite si disputeranno a partire dalle 10 sui campi del circolo di viale del Fante. Il Ct Palermo guida il proprio girone con 10 punti dopo 4 giornate e basterebbe anche un pareggio per poter festeggiare l’approdo alle semifinali tricolore con una giornata di anticipo. Un risultato eccezionale per la matricola palermitana che dopo aver dominato nella scorsa stagione la serie A2 ha affrontato la massima serie senza timori reverenziali. Prova ne sia il risultato della partita di andata che ha visto la compagine isolana battere a domicilio i campani per 4-2.

Ct Palermo al completo, col 40 Atp Albert Ramos Vinolas

Per l’assalto al New Tennis Torre del Greco – campione d’Italia in carica – nonché ai play off scudetto, il Ct Palermo si presenterà al gran completo. Ci sarà anche Albert Ramos Vinolas, numero 40 delle classifiche mondiali e punta di diamante del team. Ma non mancheranno Salvatore Caruso, Omar Giacalone e Gabriele Piraino. C’è grandissima attesa per questo match.

Piraino sparring Partner alle Atp Finals

Djokovic, Nadal, Medvedev, Ruud, Fritz, Auger-Aliassime, Tsitsipas e poi il giovane palermitano Gabriele Piraino. Non si tratta di un sogno ma di pura realtà. Il tennista mancino del Ct Palermo, infatti, è tra i tre sparring partner, unico italiano, selezionati per le Nitto Atp Finals di Torino che si devono occupare di tenere allenati gli otto “maestri” che hanno staccato il pass per l’evento più importante del tennis mondiale.

Al Pala Alpitour si gioca da oggi fino al 20 novembre ma i campioni della racchetta sono già sbarcati in Piemonte e proprio mercoledì 9 novembre “Pira”, come lo chiamano gli amici, ha già provato il brivido di fare da sparring prima al russo Medvedev e dopo un paio di ore al greco Tsitsipas.

Un concentrato di emozioni per lui ma anche per il coach Davide Cocco, anch’egli presente a Torino. Abbiamo sentito Gabriele al termine della prima intensa giornata vissuta a contatto con due degli otto “maestri”.

Piraino e il sogno Atp Finals

“Ho saputo circa 20 giorni fa dal settore tecnico federale di questa straordinaria opportunità che si stava per presentare – spiega il numero 530 Atp – ma sono qualche giorno dopo si è concretizzata l’ufficialità e in quel frangente già avevo i brividi poiché immaginavo ciò che si stava per materializzare. Mercoledì è stata una giornata davvero speciale, bellissima e piena di emozioni dato che in poche ore ho prima giocato con Medvedev e poi con Tsitsipas e soprattutto l’ho fatto sul centrale del Pala Alpitour teatro delle Finals un contesto a dir poco magico”.

Gabriele Piraino continua il suo racconto: “Mi sono goduto ogni istante e sarà così fino alla fine perché non è detto che in futuro avrò modo di andarci un’altra volta, significherebbe essere uno di loro. Cercherò di carpire giorno per giorno qualche cosa da questi straordinari atleti che sono davvero meticolosi in tutto e non lasciano proprio nulla d’intentato. Sono davvero senza parole non vedo l’ora di giocare con il mio idolo Rafa Nadal che ho già incrociato prima dell’allenamento con Medvedev e con Novak Djokovic, lì credo che toccherò il cielo con un dito”. Il talento palermitano, fiore all’occhiello del vivaio del Ct Palermo, tuttavia non rinuncerà alla gara di A1 del suo amato circolo.

E conclude parlando dell’importanza della sfida odierna: “Il mio circolo viene prima di tutto perché mi aiuta tanto, tengo molto alla serie A1 e quindi non mancherò per la gara contro Torre del Greco, ripartirò per Torino subito dopo con speriamo la conquista matematica delle semifinali cui manca davvero poco”.

I progressi Atp del giovane alfiere del Ct Palermo

In questa stagione tante soddisfazioni per l’allievo di coach Davide Cocco: prima vittoria in un main draw Challenger (contro il transalpino Martineau al 125 di Genova) e la prima finale in singolare a livello “pro” in quel di Padova, 15.000 dollari. Piraino ad inizio 2022 era numero 1054, ha chiuso l’anno al gradino 534 del ranking mondiale ma anche come top 10 tra gli under 19.

Ferma la A2 femminile, Ct Palermo riprende il 20 novembre

Fermo nel fine settimana il campionato di serie A2 femminile che ripartirà domenica 20 novembre, giornata in cui le ragazze del Ct Palermo giocheranno in trasferta (sesta gara del girone) contro il Tc Cagliari, compagine con la quale è condiviso il 2° posto.

Il girone è guidato al momento dal Tc Padova che però domenica 20 novembre osserverà il proprio turno di riposo.