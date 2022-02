Il 15 febbraio

Le buone prassi, il rafforzamento della capacità istituzionale e le nuove prospettive della nuova programmazione 2021-2027 sono alcuni dei temi che saranno al centro dell’evento annuale del PO FSE 2014-2020 della Regione Siciliana che si svolgerà il 15 febbraio all’Assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale. L’incontro, moderato da Claudia Salvi del FormezPa, sarà introdotto dai saluti di Adelina Dos Reis e di Paolo Montini della Direzione generale per l’occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione Europea e di Marianna D’Angelo, dirigente della divisione coordinamento territoriale e autorità capofila Fse dell’Anpal.

Istruzione e inclusione sociale

La prima sessione sarà dedicata a un approfondimento che partendo “dalla consultazione pubblica arriva alla concertazione con il Partenariato economico e sociale” in tema d’istruzione, formazione, inclusione sociale e occupazione: ne parleranno Roberto Lagalla e Antonio Scavone, rispettivamente assessori regionali all’Istruzione e Formazione professionale e alla Famiglia, politiche sociali e lavoro.

La governance degli uffici della Regione

Al centro della seconda sessione, invece, le azioni messe in campo dalla Regione Siciliana, grazie anche al contributo delle risorse europee, per una più efficace regolamentazione e una migliore governance degli uffici regionali e per l’ammodernamento e la revisione degli assetti organizzativi e gestionali degli uffici giudiziari siciliani con l’intervento di Mariano Sciacca, presidente della sezione fallimentare e imprese del Tribunale di Catania.

I protagonisti dell’incontro

Seguiranno le testimonianze dei protagonisti delle buone pratiche, avvisi e progetti del Fondo sociale europeo Sicilia che, puntando all’inserimento lavorativo e alla crescita professionale, hanno dato nuove opportunità di formazione e occupazione ai cittadini siciliani. In questo spazio di confronto racconteranno le loro esperienze: Chiara Parisi di Costa Crocieree Francesco Mineo, corsista di Global Service for Enterprise srl per l’Avviso 33/2020 dedicato alla formazione in azienda; Gabriella Iannolino dell’Assessorato Istruzione e formazione professionale – Dipartimento Istruzione, Università e Diritto allo studio e Marina Azzolina, beneficiaria di un voucher per la frequenza di un master nell’ambito dell’Avviso 27 e del Progetto Giovani 4.0 (Avviso 42/2021); Filippo Saglimbene, dell’ITS Steve Jobs Academy per il sistema ITS in Sicilia; Elena Maddalena di Indire per il progetto Erasmus Study in Sicily che coinvolge i paesi della sponda Sud del Mediterraneo. Patrizia Valenti, Autorità di gestione del PO FSE Sicilia, relazionerà sullo stato di attuazione del Programma e illustrerà le principali novità della nuova programmazione FSE plus. A chiudere i lavori saranno Paolo Montini della Commissione europea e Marianna D’Angelo dell’Anpal.