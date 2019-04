Domenica 14 aprile

Saranno oltre 600 gli atleti che domenica prenderanno parte alla settima edizione del Trofeo del Mare di Bagheria, valido come la quarta prova del Grand Prix regionale di corsa su strada. Il Trofeo del Mare “Bagheria Città delle Ville” è organizzato con la collaborazione di Equilibra Running team e dalla Polisportiva Atletica Bagheria. La gara è stata presentata ieri dentro l’aula consiliare di Bagheria.

L’edizione del 2019, dopo il numeri importanti registrati lo scorso anno, punta ad un nuovo record di partecipanti che arriverà a toccare i 600 atleti provenienti da ogni parte dell’Isola.

“Il circuito della gara –afferma il sindaco Cinque – mette in evidenza il centro storico, gli atleti sfioreranno alcune delle più belle ville della nostra città”. “Importante anche la passeggiata che precederà la gara e che si legherà ad un aspetto sociale cosa questa che da un valore aggiunto alla manifestazione. Una gara che consolida – ha concluso il sindaco – il rapporto tra la manifestazione del professore Ticali e la nostra città “.

Il Trofeo del Mare sarà aperto da un passeggiata ludico motoria di 2 chilometri che vedrà protagonisti grandi e piccoli, con l’obiettivo di promuovere una campagna d’informazione sulla talassemia. Ad organizzare l’evento, accanto alle società organizzatrici, l’associazione Fasted Palermo Onlus (Associazione Talassemici Ospedale dei Bambini). E’ stato il dottore Giovan Battista Ruffo, direttore della U.O.C. Ematologia con Talassemia dell’ARNAS “Civico Di Cristina”, a presentare l’iniziativa, sottolineando la necessità della donazione di sangue, le cui scorte negli ospedali cominciano a scarseggiare. Domenica sarà anche allestito un gazebo nella zona partenza dove poter attingere ad informazioni sulla malattia. Promossa una raccolta fondi a favore della Fasted.

La gara, per un totale di dieci chilometri, si sviluppa su cinque giri da due chilometri in un circuito cittadino, che interesserà, via Diego D’amico (altezza villa Palagonia con partenza e arrivo), corso Umberto I, corso Butera, via Libertà, via Quattrociocchi, via del Cavaliere, via Roccaforte, via Volta, via Roma. Percorso, completamente piatto e veloce con le categorie over SM75 e over SF 60 che effettueranno tre giri per un totale di km 6 chilometri. Start della gara alle ore 10.30.